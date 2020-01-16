CNN：美中情局增間諜情報人手 應對中俄

報道說，CIA除了聘用更多會講普通話的人和在技術上投放資源外，更為長遠計而栽培具備專業技能的情報人員。新政策下，其針對特定地區或跨國挑戰的任務中心，將更趨向為長期執行行動人員培訓語言、分析能力等技能。過去20年，這些情報人員都有較大自由在局內不同崗位工作，但在新政策下，CIA的「任務中心」將安排特定人手長期應對單一地區，直至職業生涯後期。

將安排特定人手應對單一地區 通才變專才

曾在歐洲多國首都擔任情報站主管的特洛伊（Thad Troy）說，CIA似乎在多方面，試圖複製反恐戰之前做得出色的一些事，即是把情報人員綑綁於單一地區或功能議題，對處理環球任務較佳，並成就該名人員在特定領域、問題、間諜情報技術上成為專家。

消息人士表示，這改變不僅為反制中國，但CIA局長伯恩斯（William Burns）列之為首要任務。報道引述新舊役情報官員稱，中國是棘手目標，無論通過數碼手段或招募諜報人員，俱難滲透，而CIA在中國的人力情報網「非常糟糕」，新政策有助CIA能擁有針對中國的專業人員。中國政府2010年起有效搗破美國的情報網，兩年間殺害或囚禁了十多名諜報人員，加上大數據和監控技術，令情報收集工作倍添艱難，例如不能如昔日輕易取得新護照，在不同國家使用新身分等。

（CNN）