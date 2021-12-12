巴黎疑棄中立原則 當地恐再陷動盪

被指為大選前安撫國內右翼

法國以新喀里多尼亞等海外屬地為依據，將自己定位為印太地區的「主要勢力」，但澳洲與英美組成AUKUS安全同盟後，撕毀與法國的潛艇合約，令巴黎與區內盟友關係惡化，新喀里多尼亞如果獨立，恐進一步損害法國在區內的戰略地位。此外，法國總統馬克龍面對明年4月大選，新喀里多尼亞問題屢遭對手攻擊，如極右的澤穆爾（Eric Zemmour）上周三就斥政治精英未有努力留住新喀里多尼亞，任由巴黎在太平洋的影響力減弱。馬克龍政府堅持本月進行獨立公投，就被指以期在大選前展示新喀里多尼亞希望留在法國，以安撫國內右翼。

專家斥法國短視 損去殖進程

馬克龍上周四強調法國政府在公投持中立立場，只負責確保過程公平和順利。惟有新喀里多尼亞學者質疑，法國堅持在大選前進行公投，已顯得是偏頗留法派。獨派要求將公投延至明年底，其一因素是擔心法國大選會令公投受到國家層面的政治干預，法國政府和新喀里多尼亞各政黨前年就出於這個考慮，同意不應在大選臨近時舉行公投，但法國政府今年6月打破協議，單方面確定公投日期。有法國和新西蘭專家在《衛報》撰文指，新喀里多尼亞獨派提倡與法國建立「相互依賴」的關係，不認為法國在當地獨立後就無法維護其戰略利益，批評法國堅拒延遲公投的決定短視，損害去殖民化進程的基礎，更可能令1980年代的暴力衝突重現。

（衛報/日經亞洲/Politico）