新喀里多尼亞今獨立公投 牽動印太勢力 法國疫下堅持投票 獨派斥不公籲杯葛

上次獨立公投撐獨比例升

法國自1853年佔領新喀里多尼亞（New Caledonia），當地1980年代獨立呼聲高漲，並爆發暴力衝突，直至雙方陣營1998年簽訂協議，允許新喀里多尼亞舉行3次獨立公投。當地人口約28萬，逾四成是原住民卡納克人（Kanaks），他們傾向支持獨立；歐洲人則佔約24%，主要來自法國，大多反對獨立。近年兩次獨立公投都未獲通過，但獨派所得票數呈現升勢，2018年公投取得43.6%選票，到2020年增至46.7%。

按照協議，這次公投最遲可於明年10月舉行，法國今年6月決定今日公投，但新喀里多尼亞受Delta變種病毒影響，9月以來有近300宗死亡個案，大多是卡納克人。地方當局以疫情為由禁止兩派在公投前集會，公投亦與卡納克人為新冠死者舉行的傳統哀悼期重疊。獨派要求延遲公投，但法國以當地疫情趨緩為由拒絕。獨派組織「卡納克及社會主義民族解放陣線」（FLNKS）斥法國政府如同「向卡納克人及進步派公民真正宣戰」，呼籲杯葛公投，又向聯合國去殖民化委員會抗議。外界預計，獨派杯葛或損公投認受性，他們亦相信會繼續爭取獨立，外界憂慮或重現暴力衝突。

第四大鎳產地 分析：獨立後華影響勢增

新喀里多尼亞位於澳洲以東2000多公里，擁有全球第四大鎳礦資源。鎳是電動車充電池主要原料之一，被視為戰略資源。新喀里多尼亞亦有大片海洋專屬經濟區，蘊含豐富天然資源。目前當地財政上依賴法國，每年從巴黎取得的資金佔本地生產總值約18%，自身收入則主要來自出口金屬。中國近年成當地最大的金屬出口目的地，單是去年就從當地買入總值近2億美元（約15.6億港元）的鎳、鈷及鎳製品，高於前4年總和。

有分析指若新喀里多尼亞獨立，法國提供的援助必然減少，或有利中國增強在當地的影響力。法國國防部下屬的軍事學院戰略研究所（IRSEM）在10月發表的報告直言：「獨立的新喀里多尼亞實際上將受中國影響。」太平洋國際關係專家范登戴克（Bastien Vandendyck）亦指，鄰國斐濟、瓦努阿圖、所羅門群島及巴布亞新幾內亞已儼如「中國衛星國」，「中國只需新喀里多尼亞，就可完成直抵澳洲門前的『珍珠項鏈』」。由上述4國與FLNKS組成的「美拉尼西亞先鋒集團」（MSG）齊聲譴責法國無視卡納克人意願如期公投，籲其他島國不要承認投票結果。

專家：美澳紐料加入當地影響力之爭

有專家則認為外界或誇大了中國對獨立後的新喀里多尼亞的影響。親法派控制的南部省一個主要鎳礦今年被出售後，美國電動車大廠Tesla即成該鎳礦的主要合作伙伴。澳洲前駐新喀里多尼亞總領事費希爾（Denise Fisher）指，這將稀釋當地鎳業對中國的依賴，又認為即使當地獨立，影響力之爭只會變得更公開，澳洲、美國和新西蘭等亦會加入競爭。

（日經亞洲/法新社/路透社/Politico）