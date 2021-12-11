唐鳳亮相民主峰會 「台灣站在抗威權最前線」 汪文斌：美國將民主公器私用屬「反民主」

美新增制裁 新疆新舊政府主席上榜

唐鳳在聲明表示，台灣民主方興未艾，也始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更在促進全球自由民主上，扮演領導角色。唐鳳指在疫情期間，各地威權政府以公共衛生和集體利益為名，合理化侵犯人權的行為，全球民主呈現倒退的迹象，「然而在台灣……我們不必封城就能控制疫情，不必下架就能戰勝假訊息」。

唐鳳強調，台灣推行的有效抗疫措施，包括口罩配購和簡訊實聯制，都是由公民社會率先研發技術，再由政府與企業攜手增幅，「這樣的伙伴關係是台灣引以為傲，並且想跟外界分享的模式」。唐鳳又表示台灣政府支持國際媒體及非政府組織來台駐點，過去兩年來已協助50多名外國記者來台，包括在北京的壓力下被迫離開的美國媒體。

唐鳳推銷防疫措施 歡迎外媒駐台

在小組討論會上，唐鳳被主持問到面對公共衛生挑戰，台灣如何利用科技工具建立信任和透明度時，唐鳳以其負責研發的「簡訊實聯制」系統為例，說明台灣如何在疫情升溫時，政府既能追蹤確診者足迹以控制疫情，又可保障私隱。

拜登政府邀請約110個國家及地區領袖、公民社會組織參與的峰會，台灣獲邀，中國被排除在外。

中國外交部發言人汪文斌昨再度批評民主峰會，指摘美國為維護自身霸權地位，將民主公器私用，打着民主旗號煽動分裂對抗，破壞以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「這是徹頭徹尾的反民主行徑」。

（綜合報道）