FDA批准BNT第三針適用16歲或以上

美國食品及藥物管理局（FDA）周四（9日）批准將BioNTech-輝瑞疫苗加強劑接種年齡下限降至16歲民眾，民眾在接種第二劑6個月後可打第三針。FDA表示，是根據之前蒐集的18歲以上人士免疫反應數據來作決定，推論相關數據可擴及16、17歲人士。FDA署理局長伍德科克（Janet Woodcock）說：「符合資格者打疫苗和加強劑，加上戴口罩、避免群聚、遠離不通風場所等預防措施，依舊是我們對抗新冠最有效的方式。」預計美國疾病控制及預防中心（CDC）也會快速審核並批准擴大緊急使用授權適用年齡層。

澳洲總理莫里森周五表示，將自明年1月10日起為5至11歲兒童接種新冠疫苗。在檢視加拿大臨牀資料後，澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）建議，兩劑疫苗接種相隔時間為8周，若有疫情爆發時可縮短至3周。德國獨立接種諮詢委員會周四亦表示，已建議為5至11歲有長期病患兒童接種新冠疫苗。

奧地利擬2月起向拒絕接種者罰款

另外，奧地利周四公布疫苗法細節，稱計劃2月起向拒絕接種的14歲以上人士重罰3600歐元，孕婦和有適切醫學原因者可獲豁免。

（法新社/金融時報）

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