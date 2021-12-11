英政府捲「派對門」 被轟防疫「律民不律官」 保守黨支持度重創 在野黨促約翰遜下台

英國傳媒上周開始揭發約翰遜政府高官涉嫌於去年底英格蘭11月5日至12月2日第二次封城和之後實施防疫管制期間多次開節慶派對，全部超過限聚令規定。11月13日一次在約翰遜私人寓所辦派對，首相府在11月27日和12月18日舉行過兩次，教育部12月10日開過一場，保守黨總部12月14日亦有過一場派對。外泄短片顯示，12月18日首相府派對出席人數約有50人，場內有飲食、遊戲和交換聖誕禮物等活動。《衛報》引述消息稱，約翰遜本人起碼出席過11月27日那次派對，還發表了演說。

警拒查爭議派對 英媒接續爆料

警方表示，由於缺乏違反規定證據，不就最受爭議的12月18日那場派對進行調查。但英國廣播公司（BBC）報道，當日約翰遜的傳訊主管、傳訊部副主任多伊爾（Jack Doyle）曾在場發言。此外，ITV電視台周三播出秘密拍攝片段，顯示在該派對後4日，時任首相新聞秘書斯特拉頓與一眾同僚私下舉行模擬記者會，為當有記者質問派對時如何回應，變相確認那裏曾舉行派對。有關片段周三曝光後她隨即請辭。

英國多份報章就「派對門」冷嘲熱諷，《每日郵報》周三以「他們只有一條規定，我們其他人就要守新規定」為頭版標題，《太陽報》周四則以「跟我講的去做，不是跟我聖誕節所做的去做」為題。

在野黨對此窮追猛打。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）質疑約翰遜是否仍有「道德權威」領導國家及要求人民遵守規例。蘇格蘭民族黨的國會領袖柏家輝（Ian Blackford）批評首相府蓄意違反規定，嘲弄人民的犧牲，稱約翰遜辭職是「唯一正確又道德的選擇」。連約翰遜所屬的執政保守黨國會議員亦不滿，表明下周二國會表決政府新控疫措施時將不投贊成票。

約翰遜派員調查 民意質疑撒謊

約翰遜周三宣布，內閣秘書凱斯（Simon Case）負責調查其中3場派對違反防疫規定事件，他堅稱12月18日當天沒有收到有人在首相府開派對的消息，但表明如果事實顯示有人違反防疫規定，犯規者將受紀律處分。

約翰遜政府屢被批評其防疫規定「律人不律己」，包括去年5月首相高級顧問甘明斯違反控疫居家令，以及去年6月衛生大臣夏國賢與女下屬在辦公室擁吻違反防疫限制。《每日鏡報》引述消息人士指，因約翰遜妻子西蒙茲酷愛派對，首相府一年到晚「常開派對」。

「派對門」重創約翰遜政府民望，YouGov昨日最新民調顯示，四分之三受訪者認為去年12月18日首相府有舉行派對，68%認為約翰遜否認舉行派對是撒謊，保守黨支持度則較本月2日下挫3個百分點至33%，工黨升4個百分點至37%。Survation民調顯示工黨以40%支持度領先保守黨的34%。有社交網絡號召逾100萬人平安夜去首相府外狂歡諷刺政府寬己律人，已有逾41萬人表示會參加。

（路透社/BBC/衛報）

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