英政府捲「派對門」 被轟防疫「律民不律官」 保守黨支持度重創 在野黨促約翰遜下台

【明報專訊】去年底受新型冠狀病毒蔓延威脅，英格蘭實施全面封城，嚴格限制社交活動和室內集會等。然而，英國傳媒近日連番披露政府高層和執政保守黨在那段時間涉嫌違反限聚令等舉辦了多場派對，觸發民間怒火。在野黨質疑約翰遜缺乏管治威信，要求他辭職，最新民調顯示在「派對門」發酵下，保守黨支持度被工黨超越，令首相約翰遜面臨巨大政治壓力。約翰遜已指派官員調查事件，但強調首相府沒有發生違反防疫規定的事。在爭議聲中，首相府昨宣布取消今年的聖誕派對。
英國傳媒上周開始揭發約翰遜政府高官涉嫌於去年底英格蘭11月5日至12月2日第二次封城和之後實施防疫管制期間多次開節慶派對，全部超過限聚令規定。11月13日一次在約翰遜私人寓所辦派對，首相府在11月27日和12月18日舉行過兩次，教育部12月10日開過一場，保守黨總部12月14日亦有過一場派對。外泄短片顯示，12月18日首相府派對出席人數約有50人，場內有飲食、遊戲和交換聖誕禮物等活動。《衛報》引述消息稱，約翰遜本人起碼出席過11月27日那次派對，還發表了演說。
警拒查爭議派對 英媒接續爆料
警方表示，由於缺乏違反規定證據，不就最受爭議的12月18日那場派對進行調查。但英國廣播公司（BBC）報道，當日約翰遜的傳訊主管、傳訊部副主任多伊爾（Jack Doyle）曾在場發言。此外，ITV電視台周三播出秘密拍攝片段，顯示在該派對後4日，時任首相新聞秘書斯特拉頓與一眾同僚私下舉行模擬記者會，為當有記者質問派對時如何回應，變相確認那裏曾舉行派對。有關片段周三曝光後她隨即請辭。
英國多份報章就「派對門」冷嘲熱諷，《每日郵報》周三以「他們只有一條規定，我們其他人就要守新規定」為頭版標題，《太陽報》周四則以「跟我講的去做，不是跟我聖誕節所做的去做」為題。
在野黨對此窮追猛打。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）質疑約翰遜是否仍有「道德權威」領導國家及要求人民遵守規例。蘇格蘭民族黨的國會領袖柏家輝（Ian Blackford）批評首相府蓄意違反規定，嘲弄人民的犧牲，稱約翰遜辭職是「唯一正確又道德的選擇」。連約翰遜所屬的執政保守黨國會議員亦不滿，表明下周二國會表決政府新控疫措施時將不投贊成票。
約翰遜派員調查 民意質疑撒謊
約翰遜周三宣布，內閣秘書凱斯（Simon Case）負責調查其中3場派對違反防疫規定事件，他堅稱12月18日當天沒有收到有人在首相府開派對的消息，但表明如果事實顯示有人違反防疫規定，犯規者將受紀律處分。
約翰遜政府屢被批評其防疫規定「律人不律己」，包括去年5月首相高級顧問甘明斯違反控疫居家令，以及去年6月衛生大臣夏國賢與女下屬在辦公室擁吻違反防疫限制。《每日鏡報》引述消息人士指，因約翰遜妻子西蒙茲酷愛派對，首相府一年到晚「常開派對」。
「派對門」重創約翰遜政府民望，YouGov昨日最新民調顯示，四分之三受訪者認為去年12月18日首相府有舉行派對，68%認為約翰遜否認舉行派對是撒謊，保守黨支持度則較本月2日下挫3個百分點至33%，工黨升4個百分點至37%。Survation民調顯示工黨以40%支持度領先保守黨的34%。有社交網絡號召逾100萬人平安夜去首相府外狂歡諷刺政府寬己律人，已有逾41萬人表示會參加。