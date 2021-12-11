墨西哥人蛇貨車翻側 最少54死 包括兒童

涉事貨車在一條通往恰帕斯州（Chiapas）首府圖斯特拉-古鐵雷斯（Tuxtla Gutierrez）主要幹道上，高速經過一個急彎時翻側，並撞向一條行人天橋和附近建築物。官員表示，事故看似是貨車高速行駛期間失控，也不排除車輛發生故障。州政府稱死者包括兒童，事發後翻側貨車附近有多具用布包裹着相信為車禍喪生的人蛇遺體。司機在事發後逃去無蹤。

不少中美洲國家民眾為逃避窮困及暴力，通常會徒步或乘車穿越墨西哥前往美國邊境，有時候會被蛇頭安排擠進大型貨車偷渡，而恰帕斯州是無證移民主要的中轉站。法新社與《華盛頓郵報》報道，將非法移民藏在貨車內，從危地馬拉沿邊界送進墨西哥，是人蛇集團常見手法，他們抵達墨西哥後，再朝美國邊境前進。

《華爾街日報》指出，2020年因新冠疫情導致偷渡潮短暫改善後，今年在墨西哥被捕的人蛇人數又急劇增加。截至10月，墨西哥已拘捕近19.3萬名來自中美洲的人蛇，而去年全年僅7.6萬人。

（路透社/BBC/法新社）