英倫海峽沉船慘劇 偷渡客遭英法當人球

根據《世界報》（Le Monde）取得的通話紀錄，以及兩名生還者接受庫爾德族電視台Rudaw專訪的陳述，當晚難民船開始進水時，難民第一時間用手機聯絡救援人員。其中一名生還者、伊朗庫爾德族人艾哈邁德（Mohammed Shekha Ahmad）說：「我們打給法國警方，說了我們的位置後，他們卻說：『你們在英國海域，打給英國人。』接着我們打給英國，他們卻叫我們找法國人」。索馬里生還者奧馬爾（Mohammed Isa Omar）則說，他們當時一下打給英國、一下打給法國的救援人員，在水中待了逾10小時，直到漁船發現他們。

英國海事與海岸防衛局（MCA）在本月初的新聞稿中強調，「每個來電都有受理、評估、處理」。MCA表示，船難當日清晨已出動船艇與直升機，尋獲3艘小船並救起乘客，但並未看到其他船隻，又強調「從不會要求報案者自行打給法國當局」。法國海巡單位「地區監測與救援行動中心」（CROSS）向《世界報》稱，漁船發出警報前，並沒有收到任何船難事故通報。

（中央社）