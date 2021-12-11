菲俄記者領和平獎 反假資訊撐人權 雷薩：無事實即無民主 穆拉托夫：無自由即無進步

58歲的雷薩目前捲入7宗跟政府有關的官司，最高可被囚100年。她在得獎演說提出對上一位傳媒人得主、1935年的馮‧奥西茨基（Carl von Ossietzky），慨嘆比起後者被囚於集中營無法領獎，自己可來到奧斯陸現場也算是「踏前一步」。她形容傳媒人獲獎標示另一攸關民主存亡的要點，不諱言她與穆拉托夫已算幸運，很多記者被暗中迫害而未獲曝光或支持，政府卻加強打壓而未受懲罰。

雷薩:美科網巨企縱容謊言助長專制

但她同時對社交媒體提出警告，抨擊美國科網巨企為牟利縱容謊言如病毒般在網上散播，造成人民對抗，激發恐懼、憤怒和仇恨，為各地專制和獨裁者崛起鋪路。她說：「沒有事實就不會有真相，沒有真相就不會有信任，沒有信任就不會有共享現實（shared reality）、不會有民主，更會令處理攸關世界存亡的問題如氣候、新冠病毒以至為真相而戰變得不可能」。

穆拉托夫：政府美化過去 傳媒人尋改善未來

穆拉托夫則提到來自蘇聯的1975年諾貝爾和平獎得主薩哈羅夫（Andrei Sakharov），引述他由妻子代往奧斯陸領獎時發表的部分演說內容——「和平、進步和人權這三大目標是相交互纏無法分離」，強調進步無法從科技和暴力取得，世界上不存在沒有人權和自由的進步。

他又形容俄羅斯新聞業正「穿越黑暗幽谷」，記者、媒體以至非政府組織被標籤為「外國代理人」，「在俄羅斯，這代表着『人民公敵』」。

他願將獎項獻予所有偵查報道記者和殉職記者，並呼籲大家支持那些受檢控的記者。他表示其同僚常被問及會否感到害怕，但這是他們的使命，「當政府持續美化過去，傳媒人就嘗試改善未來」。

諾貝爾委員會10月公布雷薩和穆拉托夫獲獎，稱要表揚二人「為了捍衛表達自由（freedom of expression）所作出的努力」。

（路透社/法新社）