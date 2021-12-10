英「B計劃」抗新變種 人多場所強制疫苗通行證

約翰遜：群眾守規可開聖誕派對

約翰遜宣布英格蘭民眾由周五（10日）起須在劇院、戲院等絕大部分公眾場所戴口罩，下周一（13日）起盡可能在家工作，下周三（15日）起使用疫苗通行證進入夜店、500人以上室內無劃座場館、4000人以上室外無劃座場館及參與逾1萬人的任何活動。他認為只要群眾遵守規定，就能繼續開聖誕派對和舉行節慶活動，而毋須再次封城。

下周三將有4場英超足球賽事舉行，民眾屆時須出示已接種兩劑疫苗的證明，或提出快速抗原測試陰性結果證明。

非洲佔全球Omicron案例36%

Omicron持續蔓延，巴基斯坦衛生官員昨表示發現首宗病例，患者有出國紀錄。世衛非洲疫苗部門主管昨日表示，非洲目前佔全球Omicron案例的36%。

疫情爆發已近兩年，但周三發表的「2021全球衛生安全指數」顯示，世界面對下一場大流行疾病仍處於「嚴重準備不足」狀態。這項研究根據各國應對流行病與大流行的能力，評比195個國家地區，結論是沒有一個國家有做好應對新冠這種等級危機的準備。

（BBC/路透社/紐約時報）

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