研究：新冠能侵脂肪內免疫細胞 或助解釋肥胖患者重症死亡風險高原因

脂肪組織是重要的內分泌系統器官，能製造用於其他細胞的激素及免疫系統蛋白質，以致在沒感染時亦會引起一種持續的低度炎症狀態。脂肪組織主要由脂肪細胞（adipocyte）組成，亦包含未發展成脂肪細胞的「前體脂肪細胞」（pre-adipocyte）及一些免疫細胞，如脂肪組織巨噬細胞（adipose tissue macrophage）。

感染後產生強烈炎症反應

史丹福大學醫學中心團隊與德國及瑞士的研究人員合作進行實驗，檢視從減肥手術患者身上取得的脂肪組織會否感染新冠病毒，再追蹤各種細胞的反應。他們發現脂肪細胞本身可被感染，雖未至於出現嚴重發炎，但部分巨噬細胞可被感染之餘，更會產生強烈炎症反應，奇怪的是，前體脂肪細胞沒有受感染，卻促成炎症反應。

料有關癒後疲勞等「長期症狀」

團隊亦從歐洲死於新冠的患者遺體抽取脂肪組織，並在多個器官附近的脂肪發現新冠病毒。這項研究10月25日發布於論文預印網站bioRxiv，未經同行評審。

有份帶領研究的史丹福大學醫學中心教授布利什（Catherine Blish）解釋，這種情况很可能導致重症，團隊觀察到炎性細胞激素（inflammatory cytokine）產生，以應對脂肪組織感染，這點與在重症患者血液中看到的相同。團隊推測，受感染脂肪或與所謂「新冠長期症狀」相關，例如從急性發作康復後數周甚至數月仍持續疲勞。

脂肪或有助病毒匿藏複製

沒有參與研究的耶魯大學學者迪克西特表示，脂肪組織可成為病原體儲存庫的想法並不新鮮，脂肪已知能窩藏個別病原體，如愛滋病毒和流感病毒。

約翰霍普金斯大學學者卡斯解釋，肥胖人士體內存有大量脂肪，或有助病毒匿藏並複製，引發具破壞性的免疫反應，隨着炎症愈滾愈大，細胞激素會刺激更多發炎並釋出額外的細胞激素，猶如「完美風暴」。

(紐約時報)

（新冠疫情）