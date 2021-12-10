緬軍槍殺11人後焚屍 村民指活燒

事發於蒙育瓦（Monywa）市附近。英國廣播公司（BBC）引述當地人報道，當地反軍政府民兵在路邊放置兩枚土製炸彈，襲擊路過軍車隊。其中一枚提早爆炸，炸死兩名放炸彈的人，另一枚爆炸後，兩人被捕並遭槍殺。士兵其後掃蕩附近村莊並抓獲11名男性，當中5人是青少年。他們雙手被綁後遭開槍並以火燒。焦屍周二（7日）被發現。軍政府發言人拒絕置評。

涉報復民兵炸彈襲擊 掃蕩村莊

居民表示，自今年2月軍人政變奪權後，實皆省反軍政府民兵與安全部隊一直激烈衝突。一名在事發地區工作的志願救援工作者說，士兵周二進入堂都村（Don Taw）開殺戒。該名義工引述目擊者說：「士兵發現一人就殺一人。」他表示不清楚死者是民兵還是一般平民。一名男死者的親戚說，死者是22歲大學生，並非民兵成員，亦沒武器，試圖逃走時被槍傷，形容士兵「殘忍」。

緬甸文人平行政府發言人薩沙（Dr Sasa）指死者遭綁在一起虐待，最終被活燒。他在社交網站公布11名遇害者名字，當中1人僅14歲。薩沙指這些可怕的襲擊顯示軍方對人命毫無尊重。

聯合國發言人杜雅里克表示，聯合國對有關這宗殘殺事件的報道深表關注，對這宗暴力事件予以強烈譴責。人權觀察周四呼籲國際社會將指使這次行動的軍方司令列入制裁名單。

（BBC/路透社/衛報/今日緬甸）