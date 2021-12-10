王毅：扣華不民主帽子 藏「西方式傲慢」

官媒製紀錄片批「美式民主」

與此同時，繼國務院日前發表《中國的民主》白皮書後，內地官媒CGTN昨日起在不同語言頻道播出自製兩集紀錄片《起底『美式民主』》，指摘美國本土民主「劣迹斑斑」，又輸出「美式民主」延禍外國及製造新冷戰。外交部發言人汪文斌昨斥民主峰會無關國際公義，而是服務美國私利，藉口推動未來互聯網聯盟而搞對抗、分裂的新瓶舊酒。中國駐外多國大使昨日在駐在國媒體發表文章或受訪，強調民主非少數國家專利，不應用以干涉他國內政等的幌子和藉口。

馬英九斥民進黨製「不自由民主」

北京又不滿美方邀請台灣官方代表與會。新華社和中新社等官媒發表專家評論，質疑美國此舉純為操弄「以台制華」手段。台灣前總統馬英九昨投書《聯合報》，抨擊民進黨政府製造「不自由的民主」，賦予行政機關過多權力、清算最大在野黨國民黨等損害台灣民主；但行政院長蘇貞昌昨讚台灣是「民主領先國」，批評馬英九心裏不知想什麼。將參與民主峰會的台灣駐美代表蕭美琴則在會前表示，要分享台灣成功的民主經驗，證明大陸持續宣傳的民主不適用於亞洲各國與香港。

（綜合報道）