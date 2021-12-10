民主峰會揭幕 拜登：民主趨勢現倒退 白宮宣布33億推動大計

民主峰會周三（8日）首先以「第零日」（Day Zero）名義展開，主要由公民社會和私人企業等參與，到昨日再由美國總統拜登主持正式的揭幕儀式。拜登在國務卿布林肯陪同下主持並發表開場演說，形容過去10年有一半民主國家在最少一項民主範疇出現倒退，稱資料顯示民主趨勢正指向錯誤方向，全球挑戰較過往更加複雜，致民主價值受侵蝕的情况加劇，需要透過共同努力解決這些問題。拜登又表示他們正站在轉捩點之上：「我們要讓人權及民主倒退的情况繼續不受控嗎？」

拜登承認美國民主也處於持續掙扎，以達至最崇高的理想及療癒分歧，以至重新遵守美國《獨立宣言》所提出的建國想法，形容這是「定義我們這個時代的挑戰」。

總統倡議：撐媒體反貪民主鬥士

白宮同日公布「民主復興總統倡議」，提出連串由華府主導或加強的援助大計，撥款多達4.24億美元（約33億港元），以在支持自由和獨立的媒體、打擊貪污、支持民主改革人士、促進支持民主的科技、捍衛自由與公平的選舉和政治程序合共五項範疇上的工作。（見另表）

然而，這次峰會由拜登開始提出以來一直備受爭議，一來特朗普時代以至國會山莊騷亂等例子令美國作為全球民主領袖的地位飽受質疑，二來部分獲邀國家的民主表現似乎不及同一地區的部分未獲邀國家，惹來遴選標準不一的質疑——以南亞為例，巴基斯坦上榜，在一些民主評分項目上表現較佳的斯里蘭卡卻未獲邀，便惹來爭議。

巴基斯坦臨陣退出 料憂捲中美角力

然而，巴基斯坦在民主峰會昨日正式揭幕前數小時宣布不參與，分析相信是避免捲進中美角力。巴國外交部聲明上未提到中國，但當地《黎明報》（Dawn）引述消息指，有國內決策者憂慮不參與峰會將令地緣政治對手印度得益，但北京對華府邀請台灣參與的反應強烈，若伊斯蘭堡參與峰會或損害中巴關係；巴國亦正尋求加強未獲邀參與峰會的俄羅斯的關係。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）昨日在另一個場合表示，該國無意成為任何政治集團的一部分，而是希望在消除美中兩國之間差異上發揮作用。

美國這次安排了前香港眾志主席羅冠聰及台灣行政院政務委員唐鳳有發言機會，按白宮公布的日程，羅冠聰將在本港時間今晚8時半發表演說，唐鳳則在同日晚上10點半左右發言。

（法新社/彭博社/Dawn/CNN）