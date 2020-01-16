研究：BNT抗Omicron效力剩1/41 隱形版病毒能避PCR檢測 成新威脅

AHRI的研究員分析12名接種兩劑BioNTech疫苗人士的14個血漿樣本，以了解中和Omicron病毒株的能力，當中6人曾感染新冠病毒。結果發現對抗Omicron的中和抗體數值只有32，與對抗原始新冠病毒的中和抗體數值1321相比，僅剩41分之1，這意味Omicron可部分逃避疫苗提供的保護。Omicron逃避中和抗體的能力，亦高於早前在南非首先發現的Beta病毒株。惟另一方面研究亦發現，曾染疫並接種兩劑疫苗的人維持了較高的抗體保護水平，或有助避免因Omicron而出現重症。

BNT-輝瑞﹕3劑可中和Omicron

BioNTech和輝瑞昨發聲明，稱實驗室測試顯示兩劑BNT疫苗應對Omicron病毒株的中和抗體數量顯著減少，但接種第3劑後針對Omicron的中和抗體，相較接種兩劑的增加25倍。

倫敦帝國學院免疫學教授奧爾特曼（Danny Altmann）認為，南非研究顯示「接種了加強劑的民眾普遍而言將會安全」。

Omicron最近亦帶來另一種令人關注的情况——《衛報》周二（7日）報道，近日有來自南非、澳洲和加拿大提供的新冠病毒基因組中，發現一款「隱形版」Omicron病毒株，涉及7個病例，可能已廣泛傳播。研究員將Omicron系譜分為原本的Omicron「BA.1」，及隱形版的「BA.2」。報道指隱形版Omicron跟「原版」有很多相同的突變，但前者缺乏一種可令較快得出結果的PCR檢測辨認Omicron的基因變異。

簡單而言，PCR檢測會對病毒3個基因作檢測，由於Omicron出現S基因缺失的基因變異，僅對當中兩個僅陽性，因此PCR檢測找不到S基因目標，就代表病毒很可能屬Omicron。不過，隱形版Omicron因缺乏此S基因缺失的變異，導致PCR無法辨識到它。研究員指目前未知「隱形版」的傳染力和殺傷力如何。

接種疫苗為防疫重要一環，但發展中國家的情况堪憂。路透社引述消息人士指尼日利亞上月有達100萬劑經「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）分配的牛津-阿斯利康疫苗未及使用就已過期，另有消息人士指部分疫苗有效期僅4至6周，令當局未及使用。

（衛報/金融時報/中央社/路透社）

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