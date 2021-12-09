美「民主峰會」今登場 《華郵》質疑與會國資格

民主峰會三大主題為反對威權主義、打擊貪腐及推動尊重人權，出席者會被要求在其國家推進民主上作有意義承諾。美國國務院曾警告巴基斯坦有十多項人權問題，從法外處決、異議者「被失蹤」、限制宗教自由及人口販運等，但巴基斯坦獲邀參與民主峰會，同樣被批評法外處決的菲律賓亦獲邀。《華郵》指出，儘管白宮否認，但民主峰會的邀請名單看來將世界分為非黑即白，如此做法引起部分國家緊張和憤怒，強調世界非二元對立。

被問及邀請的標準時，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一說法含糊，稱獲邀不代表認可對方的民主作為，不邀請也不代表不認可。華府官員表示，美國並非想成為民主的「仲裁者」。不過一些未獲邀的國家如匈牙利並非如此看，匈牙利政府便抱怨，因該國與美國前總統特朗普關係密切，才受到拜登政府的懲罰。但與特朗普同聲同氣的國家如巴西總統博索納羅也獲邀參加峰會。

組織：召同路者抗威權威脅

提倡民主的美國非政府組織「自由之家」主席阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）表示，他認為拜登政府並非在揀選民主贏家和輸家，而是嘗試集合志同道合的伙伴對抗威權主義的威脅，同時也召集那些做得不好的國家，希望它們做得更好。

華駐英法使館發文炮轟美國

未獲邀的還有中國和俄羅斯，兩國批評拜登政府存在冷戰思維，警告民主峰會將激起意識形態的對抗和分歧。中國近日密集發動文宣攻勢，爭奪民主話語權，連中國多個駐外使館也發文受訪談論民主。中國駐英國大使館網站在2日至7日，陸續發布「關於中國全過程人民民主的十問」，批評美國民主峰會是典型冷戰思維，在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂。駐法國使館昨則發文，呼籲世界各國共同抵制民主峰會的反民主、偽民主行徑。

《華郵》指出，拜登政府舉行民主峰會面對的另一挑戰，是美國本身已非一個運作良好的民主國家完美典範。「自由之家」早前發表2021年全球自由度調查報告，給美國的分數為83分，遠低於10年前的94分。今年1月6日的國會山莊騷亂，也破壞了美國民主地位。

（綜合報道）