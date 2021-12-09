德首名女外長對華強硬 北京反彈

執政聯盟協議撐台灣港疆

執政聯盟協議提到新政府視中國為潛在伙伴，但也是競爭者和體制對手，期望北京在「周邊和平穩定」上發揮負責任的作用。協議又首度點名提及台灣，支持台灣參與國際組織，表明任何對台灣現狀的改變都必須「和平地及相互同意下」實行。協議還提及新疆人權問題，並強調支持香港「一國兩制」，南海領土爭端必須「以國際海洋法為基礎」來解決。協議表明德國會跟美國緊密協調對華政策，並且「跟志同道合的國家合作降低（對中國的）戰略依賴」。

顧問公司Rhodium Group政治專家巴爾金（Noah Barkin）稱，這是德國執政聯盟協議中歷來對華措辭最強硬的一份，表明準備好觸及台灣、新疆和香港等中方紅線。巴爾金形容，中國外交官對默克爾卸任和綠黨進入政府感到緊張，「他們知道如果（德國）新政府採取更強硬立場，歐洲會跟隨」。

貝爾博克暗示不「靜默外交」

貝爾博克矢言要將人權放在德國外交的中心，她上周三（1日）接受德國《日報》（TAZ）訪問時表明，以價值觀為導向（values-driven）的外交政策「永遠是對話和強硬態度的相互作用」。法新社形容這預示對比默克爾時代以商業為導向的務實政策，她對中國和俄羅斯等專制政權會採取更強勢（assertive）的立場。

貝爾博克被問及執政聯盟協議提到港、台、疆等議題，是否代表柏林採取更對抗的姿態時，暗示「靜默外交」已不合時宜。她說：「雄辯的沉默（eloquent silence，意指暗傳明確訊息的無聲勝有聲）長遠而言不會是外交方式，即使有些人過去幾年這樣想。」

被問到中國既是德國最大貿易伙伴，上述變化會否為德國帶來風險，貝爾博克強調，歐盟成員國應以一體發聲，作為跟北京討價還價的籌碼。她提出了進口限制的可能性，「若諸如新疆等強迫勞動常見的地方，其產品不再獲得進入（歐盟市場），對出口大國如中國等會構成巨大問題……但當然，那只有在27個成員國團結一致才能奏效」。貝爾博克又以中方處理公民記者張展和女網明星彭帥的方式為例，不排除抵制北京冬奧的可能性。

德媒評論：對華還看總理取態

德國《每日鏡報》評論指出，儘管貝爾博克主張既要對話也要展示強硬的外交政策，但總理肖爾茨才是「老闆」，他希望在對華政策上，延續前任的務實路線，並會約束其聯合執政伙伴綠黨和自民黨。評論認為貝爾博克作為外長決策空間有限，德國對外政策的關鍵要素由總理府定奪。

（金融時報/德國之聲/明鏡周刊/法新社）