肖爾茨就任德總理 默克爾功成身退 「交通燈聯盟」政府簽「進步協議」 首務抗疫

在默克爾政府擔任副總理兼財長的肖爾茨（Olaf Scholz），昨獲聯邦議院（下議院）707票中的395票，當選總理，議員起立鼓掌。他之後到總統府接受施泰因邁爾任命，再返回下議院宣誓就職。交棒給他的默克爾（Angela Merkel），其實只差幾天就能超越恩師科爾（Helmut Kohl，執政5869天），成為歷來任期最長的德國總理。

社民黨（SPD）在9月大選勝出，上月與綠黨（Greens）、自由民主黨（FDP）就聯合執政達成共識，是德國首個三黨聯合政府，社民黨拉攏親商界的自民黨合作，也出乎外界所料，肖爾茨亦任命了首個性別平衡內閣，造就綠黨聯席主席貝爾博克（Annalena Baerbock）成德國首名女外長。

肖爾茨強調自己屬實幹型，能帶領國家應對各種挑戰。等着他的多項挑戰中，最急莫過於新冠疫情。德國入冬後確診數字飈升，深切治療部「迫爆」。為遏止第四波疫情，德國收緊防疫措施。施泰因邁爾昨呼籲肖爾茨「不要讓疫情控制德國多一年」。肖爾茨早前表態支持德國實行全民強制疫苗接種，希望國會今年內表決通過立法，明年2至3月起生效。

烏克蘭危機北京冬奧考驗外交

外交方面，近期俄羅斯和烏克蘭關係加速惡化，雙方接壤邊境地區部署大量兵力和裝備，美國警告俄羅斯可能準備入侵烏克蘭。社民黨傳統對俄持鴿派立場，支持存在分歧的「北溪2號」天然氣管道等項目，與綠黨成強烈對比，倘莫斯科對烏克蘭發動進攻，勢成新執政聯盟一大考驗。

德國新政府對華立場亦受重視。不過，肖爾茨周二應有關是否跟隨美國外交抵制北京冬季奧運，以及對歐盟與中國投資協定的立場時，他都拒絕回答。

習近平李克強致電祝賀肖爾茨

中國國家主席習近平、國務院總理李克強昨先後致電祝賀肖爾茨。習表示願與肖爾茨「一道努力，以明年兩國慶祝建交50周年為契機，鞏固並深化政治互信，拓展各領域交流合作」。

經濟挑戰方面，比起9月社民黨勝出大選時，目前德國經濟前景更黯淡，專家擔心德國復蘇步伐會比歐元區整體慢，商界則憂抗疫措施收緊會影響聖誕消費活動。

新政府承諾建構更環保社會，希望到2030年淘汰煤炭使用。不過，專家擔心實行起來困難重重，指出一旦燃煤發電廠和核電廠關閉，取而代之要建設數以千計新風力發電機、太陽能板、廣泛新電網及大量燃氣發電廠，方能維持電力供應。

斥巨資綠色經濟轉型 財務挑戰

另外，肖爾茨上月承諾推行德國逾百年來最大型工業現代化，執政聯盟有意大灑金錢實行綠色經濟轉型，並改善基建。不過，自民黨也堅持恪守嚴格財政政策，落實在2023年起重啟「債務煞車」（debt brake）機制，恢復債務上限。大灑金錢與穩固財政之間如何取捨，隨時對執政聯盟構成另一挑戰。

（金融時報/路透社）