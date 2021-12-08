美研究：偉哥減患腦退化風險69％

上述研究由克利夫蘭醫療中心（ The Cleveland Clinic）團隊進行。研究人員檢視了涉及美國逾700萬人的醫療數據，以比較服用「威而鋼」（俗稱「偉哥」；有效成分「昔多芬」（sildenafil））與阿茲海默症（alzheimer's disease）的關係。

因果待驗證 專家謹慎

經過6年追蹤，研究員發現有服用「威而鋼」者，患上阿茲海默症的可能相較於非服用者少69%。為了進一步了解，研究人員利用實驗室模型研究發現，昔多芬加強大腦細胞增長，並會針對導致阿茲海默症的Tau蛋白。醫療中心的程飛雄（Feixiong Cheng，音譯）博士說，「昔多芬」是最佳（治療阿茲海默症）的候選藥物」，但他補充指上述研究並沒有證明兩者的因果關係，尚需更全面臨牀試驗才可確定。

沒有參與研究的牛津大學資深臨牀研究員科切夫（Ivan Koychev）表示，這研究顯示一種特定藥物可能為治療腦退化症帶來希望，「是令人興奮的發展」，但另一名沒參與研究的愛丁堡大學大腦研究專家瓊斯（Tara Spires-Jones）表示，「雖然這些數據在科學上很有趣，但我不會開始服用威而鋼來預防阿茲海默症」。

（衛報）