CDC列歐洲5國旅遊最高危 疫情惡化 籲避遊法葡等國

CDC周一將法國、葡萄牙、安道爾、塞浦路斯和列支敦士登5個歐洲目的地，以及非洲的坦桑尼亞和中東的約旦，列為最高「第4級」旅行風險類別，表示當地的新冠病毒個案很多。根據CDC的定義，在過去28天內，該類別的目的地每10萬名居民中有超過500宗新冠確診病例。CDC警告，前往這些地方旅行的風險「非常高」，國民應避免到當地旅遊，如須前往，就應先完成接種疫苗。

美國之前已將馬來西亞、新加坡、土耳其等超過80個國家列為第4級。

法國在最新一波疫情中所受的打擊格外嚴重。總理卡斯泰（Jean Castex）周一宣布，本周末起全國夜店將暫時歇業4星期，當局也將要求校園更嚴格落實社交距離和口罩佩戴規範。當局也鼓勵企業容許員工在家工作，並敦促民眾在年底節慶將至之際，減少諸如辦公室派對等的社交互動。他又表示，現在已不再是封城的時機，因為法國具接種疫苗資格的人口中，有近九成已經接種。德國也正在收緊入境規定，並加強對未接種疫苗公民的限制，根據路透社取得的立法草案文件，將上任的新政府希望明年3月中起強制醫護人員接種新冠疫苗。

西班牙68醫護聖誕派對染疫

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）周一表示，全國截至當日有336宗Omicron個案，較周日多90宗，英格蘭多處更出現社區感染個案，但至今未有人病重至需要送院。西班牙政府周一表示，馬拉加（Malaga）一所醫院深切治療部的68名醫生和護士，在參加完本月初一場有173人出席的聖誕派對後確診。當局稱，確診者在參加派對前已接受新冠病毒抗原檢測或已接種疫苗加強劑。

另外，鑑於入院人數增加，荷蘭調派約50名有醫療背景的軍人進駐中部烏特勒支市（Utrecht）一間醫院，讓醫院能加開專門收治新冠病人的病房。

（路透社/CNN）

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