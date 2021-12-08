WhatsApp增「24小時」刪信息功能 惹批評

WhatsApp去年引入「自動刪除信息」功能，只要開啟WhatsApp對話，點按聯絡人名字後點按「自動刪除信息」，便可選取7天後刪除。公司在博客貼文宣布，周一起增加「24小時」和「90日」的選項。用戶亦可選擇「停用」這個功能。選擇有關功能只會影響之後發出的信息，已寄出的信息將不受影響。

恐令欺凌案查證變困難

WhatsApp表示，信息的生命長短應該由用戶決定，有關安排讓人們知道對話不會永遠被儲存，讓大家溝通更真誠。WhatsApp母公司Meta行政總裁朱克伯格則在其facebook個人頁面上解釋說：「不是所有信息都需要永遠存在。」

有關做法公開後隨即惹來批評。英國兒童組織全國防止虐待兒童協會（NSPCC）表示，有關做法未經深思熟慮，那些欺凌兒童者的WhatsApp信息將很快被自動刪除，令執法部門更難找到證據起訴犯人和保障兒童，那些罪犯知道WhatsApp較難留下罪證，就會由IG等開放平台改為向WhatsApp埋手。

（衛報）