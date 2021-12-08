美施壓未見效 印俄落實軍售延技術合作

採購S-400系統合作製步槍

莫迪與普京會面後，印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）表示，兩國將繼續S-400防空導彈系統的協議，俄國本月開始交付系統，又強調印度外交政策獨立。印度2018年與俄國達成協議，購入S-400防空系統。美國試圖游說印度放棄協議，警告或損害未來與美國的軍事合作；印度強調有權選擇軍備供應，亦有需要以S-400防空系統加強與中國的邊境防禦。中印去年曾在邊境爆發衝突。

印俄還達成6億美元（約46億港元）的協議，同意未來10年透過一間合資企業，在印度北方邦生產逾60萬支AK-203突擊步槍，取代印度軍方用了30年的英薩斯（INSAS）突擊步槍，料數月內展開生產。兩國又同意延長軍事技術合作10年，並盼在2025年將雙邊貿易增加逾兩倍至300億美元（約2400億港元）。

雙邊貿易4年內增逾兩倍

在美國《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）下，印度可能會因向俄國購入S-400防空系統而受制裁，美國去年就此制裁北約盟友土耳其，但數名資深參議員已促總統拜登放棄制裁印度。雖然印度已分散軍備供應，並加強與美國的貿易及國防合作，但仍有約一半軍備依賴俄國（圖表）。印度專家指出，俄製武器對印度而言相對可負擔得起和有彈性，美國亦需要印度在軍事上強大，以抗衡中國在印太地區崛起，因此估計美國未必會對印度購武作出太大反應。

（華爾街日報/紐約時報）