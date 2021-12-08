美威脅經濟制裁增兵阻俄攻烏 拜登普京視像對話「攤牌」 商應對危機

《華盛頓郵報》上周引述美國官員和情報文件報道，估計俄已在烏邊境集結7萬兵力，最快明年增兵至17.5萬，並可能會入侵烏克蘭。拜登於當地時間周二早上10時（香港時間昨晚11時）與普京展開視像會談商討危機。美國一名高官周一表示，一旦俄國發動侵略，東歐盟友將向美國提出求援，屆時美國將增派部隊、提升軍事能力及加強演習以作積極回應。但官員透露，美國不會直接出動美軍反擊，而是結合支援烏克蘭軍隊、強而有力的經濟反制措施，以及大幅增加對北約盟友的軍事支援，來保障他們的安全。

考慮切斷國際支付系統聯繫

該官員警告，由美歐發起的經濟反制措施，能對俄國經濟造成「重大且嚴重的損害」，但未有透露詳情。路透社引述知情人士報道，華府曾討論制裁普京核心圈子成員。另一知情人士稱，歐美考慮制裁俄羅斯主要銀行，並限制俄羅斯盧布兌換外幣。美國有線新聞網絡（CNN）報道，新制裁措施除了針對普京核心圈子成員及俄羅斯能源生產商，官員更考慮了最嚴厲的選項——切斷俄羅斯與國際支付系統SWIFT的聯繫。SWIFT是銀行間的溝通系統，經SWIFT平台可更快捷和標準化地交易，俄羅斯仍極依賴該系統。彭博社也報道，美國和其歐洲盟友考慮制裁俄羅斯主權基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF），美國也可能限制投資者在二級市場購買俄羅斯債券。

與普京舉行峰會前夕，拜登與英國、法國、德國及意大利領袖舉行電話會議，白宮稱他們「討論了對俄羅斯在烏克蘭邊境集結兵力的共同擔憂」，並呼籲俄方緩和局勢。英國首相約翰遜其後稱，他們同意就俄羅斯對烏克蘭的威脅採取「統一陣線」。美國國務卿布林肯周一亦致電烏克蘭總統澤連斯基，重申華府會堅定不移地支持烏克蘭主權，並全面恢復國際公認的烏克蘭邊界，包括克里米亞。

普京逼美確保北約永不東擴

《華盛頓郵報》報道，預計普京會在視像會議上向拜登發出最後通牒，即確保北約永遠不會擴張至烏克蘭，否則俄羅斯很快會侵烏。克宮已表示，希望美國及其北約盟友能提供不會東擴的書面保證，包括不會將烏克蘭納入北約或在烏國部署導彈系統。美國官員表示，要華府作出書面保證是「不可能」的，強調美國認為每個主權國家都應有權利對自己的安全作出決定。克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，克宮期待拜登周二提出解決烏克蘭危機的具體建議，但他稱不應預期峰會有突破性發展。

美國智庫海軍分析中心（CNA）的俄羅斯研究項目主管科夫曼（Michael Kofman）認為，俄軍近日集結規模龐大，部隊調動不尋常，遠遠超過向烏克蘭及其西方盟國發出威脅的需要。

（衛報/華盛頓郵報/路透社）