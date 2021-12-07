福奇：Omicron嚴重性不高令人鼓舞 按南非低入院率推算 仍要更多資訊確定

國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）接受美國有線新聞網絡（CNN）節目「國情咨文」（State of the Union）專訪時表示，Omicron在通報全球首例的南非具有傳播優勢，指出該國原本病例數字低，後來「幾乎垂直陡增」，新個案幾乎都是Omicron，並成為當地主流病毒變異株。不過，南非公布的資訊顯示，因感染Omicron而須入院的比率並沒有驚人地攀升。福奇說：「雖然目前要真正對它下任何定論還言之過早，但目前為止，它的嚴重性看起來沒有那麼高。目前為止的迹象有些令人鼓舞。」

世衛專家促勿輕視威脅

醫學專家一再強調，南非人口結構偏年輕，隨着感染個案逐漸傳播至較高齡人口，更嚴重的病例可能會在未來幾周浮現。世界衛生組織流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）也向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）稱，就算Omicron證明不如Delta變異株危險，問題依舊存在。她說：「就算我們有大量輕症病例，有些人仍需要住院，有些人會被送進深切治療部，有些人會病故……我們不希望在全球竭力應付Delta造成的艱困局勢之外，還要看到這樣的事發生。」

近似傷風病毒基因惹關注

另外，《華盛頓郵報》報道，一份尚待同儕審核的初步研究報告顯示，Omicron變異株有一組遺傳密碼與引發普通感冒（傷風）的一種冠狀病毒相同，相信是令它傳播力更強但毒性較弱有關。美國麻省數據分析公司Nference的研究人員分析生物醫學資訊與基因排序後發現，Omicron突變出的一小段基因碼，跟在HCoV-229E冠狀病毒上一樣，目前其他新冠變異株都沒有這段基因碼。HCoV-229E冠狀病毒是造成普通感冒的眾多病毒之一。有份撰寫報告的生物工程學家順達拉拉詹（Venky Soundararajan）說，Omicron與引發普通感冒的冠狀病毒編碼接近，或令它更能夠適應人類宿主環境和避開部分免疫系統反應，相信是它能夠快速傳播的原因。

（華盛頓郵報/CBS/CNN）

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