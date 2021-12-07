美政壇元老多爾逝世 白宮下半旗致哀

曾為最資深國會議員 三度參選總統

多爾2月宣布患有第四期肺癌。他最後一次公開露面，是2018年12月在國會山莊弔唁共和黨總統老布殊。他1923年7月22日生於堪薩斯州，在珍珠港事件後一年輟學參軍，作戰時肩背中彈，死裏逃生後右手猶如報廢。原盼當外科醫生的他，戰後遂轉攻法律。他1950年27歲開始從政。自1960年當選眾議員，1968年入參議院，躋身國會達35年，成為共和黨最老資格的國會議員；其紀錄直至2018年6月才被麥康奈爾（Mitch McConnell）打破。

1980年、1988年、1996年多爾三度參選總統，前兩次俱未贏得黨內提名，最後一次出線但不敵民主黨人克林頓，之後退出政壇。他晚年曾自認更適合參議院工作。

作風務實協調各方 挺台立場鮮明

多爾曾稱，加入共和黨是因該州共和黨人多於民主黨人，先講務實，後才是理念。在他擔任參議院共和黨領袖的近11年間，奔走協助調解、游說、推動了多項美國內政外交政策，不時支持務實政策，包括民權法、投票權法，甚至與著名自由派人士關係良好。他挺台立場鮮明，被視台灣在美國政壇的重要友人。

（彭博社/中央社）