素姬煽動罪判囚 聯國質疑政治審判

原囚4年 敏昂萊宣布減刑一半

路透社報道，昂山素姬面臨12宗控罪，包括多宗貪腐指控，以及違反國家機密法、電信法和新冠病毒疾病防疫規範，最高刑期累計超過100年。昨日的判決只涉及「煽動他人危害國家安全」和去年「違反自然災害管理法」出現競選拉票活動的控罪，原訂上周二（11月30日）宣判，但軍方掌管的法院當天臨時宣布押後。

佐敏吞昨表示，昂山素姬與溫敏將在首都奈比都面對其他審判。在奈比都舉行的審判不對傳媒開放，軍政府的公共資訊管道也未提到相關訴訟，昂山素姬的律師亦被禁止公開發言。昂山素姬的支持者認為，當局加諸素姬身上的罪名毫無根據，目的是要結束她的政治生涯，並讓她官司纏身和繼續消失在公眾視線，以利軍方鞏固大權。

國際特赦批假控罪「令自由窒息」

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）形容這是秘密進行的「假審訊」，完全具有政治動機。英國外相卓慧思（Liz Truss）稱判決是軍政府打壓反對派和民主自由的又一企圖。國際特赦指以虛假控罪重判昂山素姬是要「令自由窒息」。

緬甸軍方今年2月1日發動政變，昂山素姬、溫敏和全國民主聯盟（全民盟）部分高級官員被軍方扣押。2月3日，溫敏和昂山素姬分別被緬甸警方起訴。緬甸過去10個月爆發一連串抗議軍方政變奪權的示威活動，當局多次鎮壓，造成最少1300人死亡，近日國內仍有零星「快閃」式示威。

（綜合報道）