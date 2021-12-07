洛伊研究所年度「亞洲國力指數」出爐 智庫預警中美印太爭霸 存戰事風險

洛伊研究所自2018年起設立「亞洲國力指數」，美國和中國至今連續第4年分別位居前兩名，都超過70分的超級大國（superpower）分界線。但美國的優勢在過去兩年皆見收窄，直至今年止跌回升才重新拉開距離，以82.2分排第一，以7.6分之差壓過中國（74.6）。

拜登上台 美外交影響力重拾升軌

在指數的八大指標，美國今年在6項排行第一，比去年多兩項，除了原先佔據明顯優勢的「軍事能力」、「恢復能力」、「文化影響力」和「防衛網絡」，今年還在「外交影響力」略勝日本和中國，又首次在「未來資源」超前中國——該範疇是基於目前趨勢，對2030年經濟及軍事能力以至2050年人口強度的推算。有份撰寫報告的學者解釋，美國外交影響力上升是因為拜登代替特朗普入主白宮。

報告指按目前趨勢看，中國綜合國力似乎難以在本世紀內反超美國，「看上去中國永不會可能像美國曾經般主導（亞洲地區）。但報告強調，中美仍是兩大超級大國，預測印太地區會更趨向兩極化，多極化程度會減少——日本和印度一直落後中國，澳洲則更依賴美國。

日印俄澳未達「大國」定義 中美拋離

日本（38.7）雖然繼續排行第三，但得分跌穿40分界線，不再被定義為「大國」（major power），跟早一年失去「大國」定位的印度（37.7），皆被中美遠遠拋離。兩國與俄羅斯（33.0）和澳洲（30.8）等獲10分以上國家並列為「中等強國」（middle power）。台灣以「中國聲索的自治領土」名義入榜，以16.2分排第14名。

區內軍備競賽增戰爭風險

報告預警印太地區未來10年將有爆發涉及中美兩大超級大國的大型衝突之高風險。項目主任勒馬耶（Herve Lemahieu）接受澳洲新聞網（news.com.au）訪問時表示，戰爭風險植根自區內的軍備競賽，這不止關乎美國和中國，也涉及印度和日本等區內許多其他國家，甚至包括較小型的東南亞國家，例如跟中國有海事爭端的越南。

勒馬耶表示，區內有多種爆發衝突的方式，因為緊張局勢是如此高漲，只要有兩個國家有爭端即可引發骨牌效應，將兩個超級大國捲入其中。他說：「作為冒升強權的中國具有自信和傲慢，而美國則擔憂中國和中國崛起。」他相信，更穩定的地區秩序能否實現，將視乎中美兩國是否願意作為超級大國共存，「中美都需要學習一心二用，他們需要在敏感議題以至氣候變化等跨國挑戰中競爭和合作」。

（洛伊國際政策研究所/澳洲新聞網/SBS中文網）