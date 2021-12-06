塞爾維亞大示威 抗議准外企採鋰「魚肉民眾」

力拓2006年在塞國西部城市洛茲尼察（Loznica）發現有鋰的大量礦藏，正收購該區土地，以待政府正式批准開採。大批示威者前日聚集於連接貝爾格萊德與郊區的主要高速公路和橋樑，大叫反政府口號，有人舉着反對開採項目的標語。上周塞爾維亞亦有示威抗議，西部城市沙巴茨（Sabac）的集會受到蒙面男子襲擊，社交網站有網民指摘政府利用流氓打壓示威。

佐高域網上發帖暗撐

有參與前天貝爾格萊德示威的經濟學者批評，政府容許外國企業對他們的家園為所欲為，魚肉民眾。塞國網球明星佐高域（Novak Djokovic）亦在社交網站Instagram上載一幅示威照片，留言稱「潔淨空氣、水及食物是健康的關鍵。若沒有這些元素，關於『健康』的說辭都是廢話」。塞國政府此前都批准過包括力拓和中國紫金礦業等企業在該地採礦，環保人士批評會污染土地及水源。

（衛報/法新社/路透社）