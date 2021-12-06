逾20國譴責塔利班濫殺前朝軍警

美國國務院前日發表與歐盟、澳洲、英國、日本、烏克蘭等逾20國的聯合聲明，表示「深切關注」人權觀察（HRW）等有關塔利班「草率處決」或「被失蹤」報告，指摘那些行為「嚴重侵犯人權，跟塔利班宣布的特赦相矛盾」。聲明呼籲馬上以透明方式作出調查，追究責任，並採取措施防止再有同類事故。

人權觀察：47人被草率處決或被失蹤

人權觀察上周二報告指出據檔案所錄，阿富汗47名前軍人、警察、情報員、民兵在塔利班執政後的8月中旬至10月間，向塔利班投降後「被草率處決」或「被失蹤」；另蒐得可靠消息，知道單在加茲尼、赫爾曼德、坎大哈、昆都士省就有超過100宗殺人事件。

人權觀察報告稱，塔利班指示投降者做登記，換取保證他們安全。可是登記後不幾天，那些人便被拘捕、草率處決。

塔利班否認懲罰攻擊前政府安全部隊成員，並在上月下旬表示成立了委員會，肅清塔利班新政權中的「不良分子」。

自塔利班8月中重奪政權，尚未有國家正式承認該政府。美英等多國聲明道：「我們將繼續按塔利班的行徑來衡量他們。」

（法新社）