美高官爆核談判內幕：伊朗變卦 「中俄吃驚」

該匿名美國國務院高官批評伊朗「沒有認真考慮迅速回歸」2015年《伊朗核協議》，「在加快推進其核計劃的情况下，其核子外交卻慢步走」。這次美國、英國、德國、法國、俄羅斯、中國與伊朗代表在維也納的第七輪會談，也是反西方的伊朗新總統萊西（Ebrahim Raisi）上台後的第一次同類會議。惟自上周一（11月29日）起舉行了5天，因英、法、德歐洲代表上周五（3日）對伊朗所提新要求表示失望，宣告休會。有的代表稱準備本周再繼續會議，惟上述美國官員存疑。他表示不知道何時復會，可是更重要的是伊朗磋商的意願。

稱伊朗收回所有妥協 提出更大要求

上述官員指摘伊朗在這5個月間以「挑釁」方式加速其核計劃，同時阻撓原子能機構對它的監督。而在今次會談期間，伊朗全盤接收歐美等國作出的讓步，然後要求更多，但他們自己卻收回了所有妥協，此况連中俄也「吃了一驚」和「失望」。該官員強調，美國依然希望恢復伊朗核協議，換以撤銷對該國的經濟制裁，可是挽救協議的時間已愈來愈少。

2015年的伊朗核協議嚴格限制伊朗濃縮鈾的濃度及其數量，包括濃縮鈾最高只能達到3.67%濃度，惟自2018年美國特朗普政府退出協議，伊朗第二年便逐步恢復提煉鈾元素等。伊朗能提煉的鈾元素濃度已達至60%，距離武器級所需90%已不遠。

核設施附近導彈測試惹關注

美國官員曾表示如果不能恢復核協定，他們會考慮「其他選擇」，暗示包括軍事行動。

上周六上述國務院官員發言後不久，伊朗國家電視台報道納坦茲（Natanz）核設施一帶當晚8時許傳出爆炸巨響，天空中出現一道閃光。由於納坦茲過去曾遇襲，一度引起關注。後來伊朗軍方稱是評估地面備戰情况的導彈系統測試。跟伊朗安全部隊關係密切的半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）則援引消息人士說， 一架敵方無人機觸動了空防系統。

（路透社/法新社）