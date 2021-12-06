東爪哇爆火山14死 民眾質疑乏預警

熱灰覆蓋最少11村

前天午後約3時，塞梅魯火山噴出灼熱火山灰與熱火山雲開始籠罩周圍的村落，引發恐慌。及後情况轉劇，火山灰覆蓋火山以東盧馬姜（Lumajang）最少11條村落，有房舍、車輛被掩埋，摧毁樓房，切斷連接盧馬姜與火山西面瑪琅市（Malang）的關鍵大橋。救援隊搜救出部分被困於樓房的人士和礦場採砂工人，疏散了逾900人。火山灰一度蔓延4公里，最遠到達爪哇島南部的印度洋。

地質局：豪雨間接引發噴發

火山和地質災害減災中心主任安迪亞尼（Andiani）指出，12月1日觀察到火山的熾熱熔岩流下山坡，當時就透過社交媒體群組通知地方政府、國家災害應變總署區域災害中心，2日也警告民眾，必須避開可能出現熱雲、熔岩流的地區。印尼能源暨礦產資源部地質局長艾科（Eko Budi Lelono）表示，地震波等監測資料顯示，主要是連日大量降雨，使得火山口的熔岩穹丘崩塌，引起噴發。

（法新社/路透社）