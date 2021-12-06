普京訪印料軍售加碼 分析：美難制裁印度

今次是普京近6個月以來首次外訪，外訪亦包括兩國的外長及防長會面，上月印度駐俄羅斯大使瓦爾馬（Bala Venkatesh Varma）稱普京此行或簽訂更多蘇-30戰機、米格-29戰機和400輛T-90坦克的訂單。

華府重視印太地區關鍵支持

對於印度而言，普京到訪不僅加強兩國關係，印度與中國的邊境衝突仍然嚴重，因此需要俄羅斯維持武器供應。惟印度採購俄國武器，或遭美國藉《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）實施制裁；美國另一盟友土耳其早前購買俄國軍備，結果遭美國拒售F-35戰機。

俄羅斯國防部公共顧問委員會成員普霍夫（Ruslan Pukhov）分析相對「樂觀」，稱印度在亞太地區的支持相當重要，認為美國會對此隻眼開隻眼閉，又指印度亦已向美國發出強烈信息，表明不會接受美國對此實施制裁。

美國呼籲盟友及伙伴放棄與俄羅斯涉及S-400導彈系統的交易，對是否制裁印度一事亦未有決定。國務院發言人普萊斯（Ned Price）上月23日在簡報會上，亦對會否因購買俄國軍備制裁而制裁印度留有迴旋餘地，稱與印度的討論需在包括自由開放的印太地區的背景下展開。

（彭博社）