緬兵駕車撞快閃示威人群 釀5死

示威者稱被撞跌後再遭士兵毆打

路透社引述目擊者稱，有士兵駕駛一輛民用汽車從後撞向示威者，再跟隨散開的示威者，拘捕並毆打他們，部分人頭部受傷昏迷。社交網站有片段及相片顯示一輛汽車撞向示威者，有人倒臥路面。一名死裏逃生的示威者向路透社表示，他被撞倒跌在一輛貨車面前，一名士兵用步槍毆打他，而他把士兵推開；該士兵隨後向他開槍，幸而他成功逃離。

軍政府發言人昨未回覆路透社查詢，而同日下午仰光再有民眾發起快閃抗議。類似分散抗議活動通常由人數不多的示威者組成，抗議軍方推翻諾貝爾和平獎得主昂山素姬領導的民選政府及國家重回軍方管治。

軍方連月鎮壓示威已造成逾1300人死亡，軍方則稱被殺死的示威者都是煽動暴力者，並表示發動政變是因去年11月由昂山素姬所屬全民盟勝出的大選受操控，不過選委會否認指控。昂山素姬自軍方政變後被拘押至今，被控煽動反軍方及違反國家機密法、貪腐和選舉舞弊等多項罪名，面臨數十年牢獄之災。

（路透社）