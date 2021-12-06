新冠病毒存體內逾半年 南非愛滋病人加劇變種

《紐時》報道，追蹤病毒突變、先後發現了Beta和Omicron變異株的南非國家傳染病研究所及夸祖魯-納塔爾研究創新和測序平台（KRISP），早在疫情開始時已密切監察疫情，原因是南非有800萬愛滋病人（佔人口13%）。報道指出，如果有人感染愛滋但未被診斷和得不到治療，而確診者又未有每日服藥，愛滋病毒會削弱其免疫系統。新冠病毒一旦入侵他們身體，要幾周甚至幾個月方能清除。新冠病毒留在體內那麼長時間，就有機會不斷突變。如果變異株傳了給別人，就有可能廣泛蔓延。

南非專家懷疑免疫功能嚴重減弱的人，感染新冠病毒後可會引致新變異株。KRISP研究人員之後發現兩宗個案，第一宗在去年，36歲女愛滋病人接受治療但無效果，之後感染新冠病毒，需時216天病毒才清除，當時她體內的新冠病毒已有32個不同突變。另一宗是上月，奧利韋拉及他的團隊發現一個有幾十個突變的新冠病毒樣本，追蹤到源頭是西開普省一名沒有依足指示服藥的女愛滋病人，新冠病毒留在她體內幾個月，產生了數十個突變。

器官移植及抗癌者同屬高危

非愛滋病專家阿卜杜勒卡里姆（Salim Abdool Karim）說：「（產生變異株）不需要很多人，一至兩個就夠。一隻變異株足以震撼全球，Omicron就是一例。」他補充，Omicron源頭未明，愛滋病人身體也非唯一有利於病毒突變的環境，任何免疫受抑制的人，如器官移植病人、接受抗癌治療的人，都可能是變異株的溫牀。

南非愛滋病人中有520萬正接受治療，但當中有1/3未能靠藥物抑制病毒。南非愛滋病人多，新冠病毒又肆虐，阻截變異株傳播更加刻不容緩，接種疫苗是方法之一。《金融時報》昨報道，南非正考慮推出強制措施「谷針」，禁止未接種疫苗者進入公共服務場所和商戶。

KRISP首席調查員奧利韋拉（Tulio de Oliveira）卻擔心「疫苗民族主義」和有國家囤積疫苗影響南非疫苗供應。不過，醫療保險公司Discovery Limited新冠工作小組主管惠蘭（Ron Whelan）日前指出，南非其實疫苗庫存充裕，但嚴重疫苗猶豫、疫苗冷漠、結構障礙（如負擔不起前往疫苗接種站）等問題，都影響接種率。

須防已接種者「免疫逃逸」

有疫苗可供接種，但專家又擔心「免疫逃逸」（immune escape）問題。阿卜杜勒卡里姆擔心，南非愈來愈多人接種新冠疫苗，一旦愛滋病人接種了疫苗但不服愛滋藥，病毒可能變異至能夠逃避疫苗引發的免疫反應。

因此，南非除了有KRISP密切追蹤病毒變種情況，也積極派人到愛滋病人家中造訪，苦口婆心勸停藥的病人恢復吃藥，一邊抑制愛滋病毒一邊抗疫。

（紐約時報/金融時報）

（新冠疫情）