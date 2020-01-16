挪威派對超級播毒 120人逾半確診 有參加者曾到南非 至少13人染Omicron

【明報專訊】新型冠狀病毒變異株Omicron迅速蔓延情况令人憂慮，挪威有公司上月在首都奧斯陸舉辦了一個120人出席的聖誕派對，當局上周五（3日）表示，參加者中超過60人確診新冠，其中至少13人感染了Omicron，由於基因排序仍在進行，預計相關個案會增加，恐成為Omicron首發地南非以外最大的爆發群組。
全部人已打疫苗 派對前檢測陰性
挪威再生能源公司Scatec上月26日在奧斯陸一間餐廳舉行聖誕派對，120名出席的員工全部已完成接種新冠疫苗，且派對前一日接受快速病毒檢測，結果均為陰性，有幾名參與的僱員剛從南非回國，Scatec在開普敦設有辦公室。奧斯陸當局上周五稱，派對有64人新冠確診，當中13人證實感染Omicron，全部症狀輕微，毋須入院。
挪威公共衛生研究所的專家形容，這場派對是超級播毒事件，若一半參加者均感染Omicron，將成為該款最新變種病毒在南非以外最大的群組爆發，但暫未能憑此斷定Omicron比Delta更具傳染力，而且患者大多年輕，無人重症不令人意外。
世衛：未接獲Omicron死亡報告
為應對Omicron傳播，挪威政府上周五在奧斯陸及附近地區實施額外的限制措施，在無法保持社交距離的地方，包括公共交通工具或商店內，都須戴上口罩；盡可能在家工作，室內活動聚集人數少於100人，進入餐廳及參與活動者需要登記。目前挪威每日新增超過2000宗確診個案，全國七成人完成接種疫苗。
世界衛生組織表示，Omicron已在全球38個國家或地區出現，迄今尚未接獲死亡報告。
美6州現Omicron CDC：Delta仍是威脅
美國上周五再多6個州錄得Omicron個案。美國疾病控制及預防中心（CDC）總監瓦倫斯基表示，儘管Omicron近日成為全球焦點，但美國目前主要威脅仍是Delta變種。有專家擔心，進入冬季加上民眾準備團聚過節，Delta恐造成更大威脅。
（路透社/法新社）
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