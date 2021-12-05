晤沙特王儲捱批 馬克龍：非忽視人權

掌握沙特日常實權的穆罕默德被視為卡舒吉之死的幕後黑手，國際形象受重挫，馬克龍這次會見有為穆罕默德提供正當性之虞。但馬克龍認為，沙特對協助與伊朗達成地區和平協議至關重要，也視它為打擊中東及西非伊斯蘭武裝分子的盟友。

馬克龍料也趁機嘗試斡旋黎巴嫩與海灣國家之間的外交危機。黎巴嫩因伊朗支持的真主黨不斷坐大，跟海灣國家關係愈趨緊張。黎巴嫩資訊部長科爾達希（George Kordahi）10月被曝光上任前受訪時，曾批評沙特介入也門內戰是侵略，利雅德憤而出動經濟制裁施壓，迫使科爾達希延至上周五請辭。馬克龍對此表示歡迎，盼海灣各國跟黎巴嫩重新建立關係。

伊朗突改核談判要求惹不滿

另外，在維也納舉行的第七輪伊朗核談判上周五提前結束，伊朗據報之前一日提出全新文件，就解除制裁和執行核協議細節提出全新要求，惹來由英、法、德代表的歐洲談判方非常不滿，質疑萊西政府意圖修訂核協議，在原先承諾上倒退。但伊方聲言不會讓步。

（法新社/路透社）