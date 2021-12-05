美槍擊少年犯父母被控 檢方：須負責任地管持槍械

15歲少年伊桑‧克倫布利（Ethan Crumbley）上周二中午使用父親購入的槍械，在就讀的高中向師生開槍，造成4名學生死亡，6名學生和1名教師受傷，現被當作「成年犯」，面臨恐怖主義、謀殺、蓄意襲擊和持有槍械等控罪。該縣檢察官麥克唐納上周五（3日）罕有地控告其父母克倫布利夫婦4項「過失殺人」。

執法人員調查發現，作為父親的克倫布利11月26日帶同伊桑買入涉案手槍，伊桑即晚在社交網絡炫耀。案發前一日，伊桑在校內被發現上網檢索子彈資料，校方嘗試聯絡克倫布利夫婦不果。伊桑當晚以手機拍片預告校內開槍。

父母拒配合學校調查無視警告

案發日早上，教師發現伊桑暗示大開殺戒的留言便條，校方緊急傳喚克倫布利夫婦到校，但對方拒問兒子有否帶槍返校或檢查其背包，更拒接兒子回家。他倆離開後，伊桑返回班房作案。克倫布利太太聞訊後才向兒子發短訊說「不能這樣做」，其丈夫返家尋槍不果後報警。

麥克唐納指出，涉案槍械雖屬合法購入，但克倫布利夫婦只放它在睡房的無鎖抽屜，似乎可供孩子隨意使用。她表明要藉檢控令克倫布利一家承擔責任，並傳達負責任管持槍械的信息。

密歇根州禁止未滿18歲人士購買或持有槍械，持牌狩獵和有成人監督等少數情况例外。聯邦和州法例並無要求槍械持有人須使槍械遠離兒童保管。

（BBC/CNN/法新社）