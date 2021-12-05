俄對烏動作虛實難分 西方威懾板斧有限

專家指開戰如自殺 更損經濟

分析普遍視俄國集結兵力旨在向北約及烏克蘭示警，阻止北約東擴至烏克蘭，但專家對俄國會否真的進攻眾說紛紜。德國不來梅大學的俄羅斯專家米特羅欣（Nikolay Mitrokhin）形容，俄國展開侵略是「自殺式」舉動，因歐美可能停止購買俄國的烴和化肥，甚至放棄「北溪2號線」天然氣管道，令俄國失去大量外貿收入，美國能源公司亦可能恢復頁岩油和液化天然氣項目，彌補俄國出口的缺口。烏克蘭軍力增長亦是一大因素，2014年俄國吞併克里米亞、烏克蘭東部頓巴斯地區的分離主義勢力崛起時，烏軍裝備不足且士氣低落，但事隔7年，烏軍在東部戰事接受實戰訓練，且配備西方或土耳其提供的武器。

制裁難改軍力平衡 歐美畏戰難阻俄

歐洲智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）的利克（Kadri Liik）亦稱，俄國國內政局整體上不太有利開戰，民眾關心社會福利等範疇，並不熱中於與烏克蘭交戰，又認為美俄剛開始將焦點放在戰略穩定和網絡問題，若俄國現時入侵烏克蘭，將打破所有關係並惹來新制裁，未必是莫斯科樂見。惟亦有聲音認為，美國顯然將焦點完全轉向中國，還面對新冠疫情和美國國內的民主危機，或令俄國認為即使入侵烏克蘭，美國以至歐洲都不會有太大反應。

今次是俄國今年內第二度向烏克蘭邊境增兵，北約多次表達關注，但實際板斧似乎有限。Politico評論文章指出，問題癥結在於北約無法加強烏克蘭的安全，2014年克里米亞危機後，西方雖有對俄制裁，但未向基輔提供軍事支持，反映歐美都未準備好為基輔冒上跟俄國開戰的風險。美、英和土如今有嘗試助烏克蘭提高軍事能力。

另有專家指，俄國在烏克蘭問題上的紅線其實在不斷轉變，關鍵在於俄國未為入侵鄰國付出沉重代價，國際社會避免公開干預俄國在前蘇聯地區所涉的衝突，亦未提供可根本改變地區力量平衡的軍事援助，制裁雖減慢俄國經濟增長，但未嚴重限制其經濟和軍事能力。

（半島電視台/金融時報/Politico/國家利益）