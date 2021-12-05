俄對烏動作虛實難分 西方威懾板斧有限

【明報專訊】俄羅斯在烏克蘭邊境集結部隊的意圖惹外界揣測，專家對俄國到底是有意入侵還是虛張聲勢博取地緣政治利益意見分歧。有聲音認為，俄國民間重視社會福利多過與烏克蘭開戰，無論是戰事本身或隨之而來的西方制裁都有損經濟，烏克蘭戰力亦已較2014年俄國吞併克里米亞時改善；另一邊廂，有專家猜測隨着美國將焦點完全轉向中國，或令俄國認為即使入侵烏克蘭，歐美亦不會有太大反應。
專家指開戰如自殺 更損經濟
分析普遍視俄國集結兵力旨在向北約及烏克蘭示警，阻止北約東擴至烏克蘭，但專家對俄國會否真的進攻眾說紛紜。德國不來梅大學的俄羅斯專家米特羅欣（Nikolay Mitrokhin）形容，俄國展開侵略是「自殺式」舉動，因歐美可能停止購買俄國的烴和化肥，甚至放棄「北溪2號線」天然氣管道，令俄國失去大量外貿收入，美國能源公司亦可能恢復頁岩油和液化天然氣項目，彌補俄國出口的缺口。烏克蘭軍力增長亦是一大因素，2014年俄國吞併克里米亞、烏克蘭東部頓巴斯地區的分離主義勢力崛起時，烏軍裝備不足且士氣低落，但事隔7年，烏軍在東部戰事接受實戰訓練，且配備西方或土耳其提供的武器。
制裁難改軍力平衡 歐美畏戰難阻俄
歐洲智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）的利克（Kadri Liik）亦稱，俄國國內政局整體上不太有利開戰，民眾關心社會福利等範疇，並不熱中於與烏克蘭交戰，又認為美俄剛開始將焦點放在戰略穩定和網絡問題，若俄國現時入侵烏克蘭，將打破所有關係並惹來新制裁，未必是莫斯科樂見。惟亦有聲音認為，美國顯然將焦點完全轉向中國，還面對新冠疫情和美國國內的民主危機，或令俄國認為即使入侵烏克蘭，美國以至歐洲都不會有太大反應。
今次是俄國今年內第二度向烏克蘭邊境增兵，北約多次表達關注，但實際板斧似乎有限。Politico評論文章指出，問題癥結在於北約無法加強烏克蘭的安全，2014年克里米亞危機後，西方雖有對俄制裁，但未向基輔提供軍事支持，反映歐美都未準備好為基輔冒上跟俄國開戰的風險。美、英和土如今有嘗試助烏克蘭提高軍事能力。
另有專家指，俄國在烏克蘭問題上的紅線其實在不斷轉變，關鍵在於俄國未為入侵鄰國付出沉重代價，國際社會避免公開干預俄國在前蘇聯地區所涉的衝突，亦未提供可根本改變地區力量平衡的軍事援助，制裁雖減慢俄國經濟增長，但未嚴重限制其經濟和軍事能力。
（半島電視台/金融時報/Politico/國家利益）