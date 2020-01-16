美情報：俄增兵烏克蘭邊境 恐明年初入侵 拜登指會令俄侵烏「非常困難」 周二與普京對話

情報料俄軍17.5萬兵力侵烏

《華郵》引述一名華府官員表示，情報估計俄國或最快明年初對烏發動軍事攻勢，兵力規模可能是俄軍今春在烏克蘭邊境演習的兩倍，整個計劃將廣泛調動100個營級戰術群（BTG），估計涉及17.5萬兵力。報道又取得一份美國情報文件，顯示俄軍在4處集結，已部署50個戰場戰術群，另有近期運抵的坦克和大砲。

烏克蘭防長列茲尼科夫上周五向國會稱，估計俄國已在邊境集結逾9.4萬兵力，或最快下月底發動大規模進攻。美方評估則將俄軍目前兵力定在約7萬，但提到營級戰術群廣泛地進出邊境地區，嘗試「混淆意圖並製造不確定性」。該華府官員指，美方分析有部分是根據衛星圖片，顯示上月再有部隊抵達烏東邊境的數個地點，又對俄國今年突然急速動員預備役軍人表示關注，料俄軍或會在現有兵力上增派10萬人。

FT：華府考慮向烏提供武器

情報文件顯示俄軍或會在不同訓練設施留下裝備，以加快最終集結速度。該華府官員又稱，俄國影響戰代理人和傳媒過去一個月開始增加攻擊烏克蘭和北約的內容。《金融時報》（FT）指，部分歐洲官員對美國情報評估的強度感驚訝，歐美當局已花數周時間對比評估。該報上周又引述美國國防官員稱，拜登政府考慮向烏克蘭提供武器，以提升其自衛能力，但雙方部門尚在討論。

拜登上周五稱正制定全面計劃，讓普京入侵烏克蘭「非常非常困難」，但未交代細節，他重申不會接受俄方提出的紅線。華府一直要求跟俄方商討烏克蘭局勢，到昨日克宮確認拜登和普京會在後日對話。美國國務卿布林肯表明，拜登將向普京表明堅決反對俄方潛在侵略行動，美方會捍衛烏克蘭領土完整和主權，又警告俄方入侵行動會招至嚴重經濟後果；俄國官員則指，普京將要求西方作出有約束力的安全保證，確保北約不會納烏克蘭為成員國，且不會在當地部署導彈系統。

俄要求承諾拒烏加入北約 美拒絕

俄烏局勢近月不斷升溫，普京上周二（11月30日）對在俄國邊境附近的大規模北約軍演表示關注。他質疑北約無視俄國警告，東擴軍事設施，又以北約在波蘭和羅馬尼亞部署陸基神盾導彈防禦系統為例，明言不想見到烏克蘭有類似部署。俄方質疑該系統也可發射「戰斧」巡航導彈，表明對在烏國領土部署進攻型導彈能力視為紅線。北約尚未宣布類似計劃。

對於俄方要求保證基輔不會加入北約，白宮發言人上周五表明拒絕，強調這是北約成員國的決定。烏克蘭外長庫列巴同日指，該國不會放棄加入北約的目標，亦拒作任何安全保證。防長列茲尼科夫則表明，烏國會繼續建造兩個海軍基地，分別位於被俄國吞併的克里米亞以東及以西，首要項目包括導彈計劃和發展艦隊。烏克蘭上月跟英國達協議，英方提供貸款用於採購英製軍艦、反艦導彈和海軍基地設備。

《華郵》指，美烏官員及軍事分析員認為，俄國現時發動的進攻規模將遠大過2014年吞併克里米亞，計劃或是迫使烏軍在多條戰線作戰，目的不在於領土，而是基輔及西方的投降，從而獲得普京想要的安全保證，又將此戰略與俄國2008年入侵格魯吉亞作比較。

（華盛頓郵報/路透社/金融時報）