副手否定建交北京 洪都拉斯準總統疑轉軚

卡斯特羅陣營另一不願透露姓名的資深政治人物表示，由於「條件」不存在，所以不會提升跟北京的關係。卡斯特羅管治計劃統籌員、經濟學家諾埃（Hugo Noe Pino）在大選前接受路透社訪問時表示，與中國建交與否未有最終決定，現正諮詢商界、工會、農民及社會機構意見，並承認需要考慮美國態度。

「美國是盟友 不想跟其對抗」

洪都拉斯是台灣僅有15個邦交國之一。卡斯特羅今年6月首度提出改跟北京建交的可能性，惹來美國公開表態敦促洪都拉斯跟台灣保持邦交，又派出國務院高官前往游說勸阻，促使卡斯特羅陣營在選前已開始放軟口風，但中方非常不滿，抨擊華府干涉他國內政。

（路透社）