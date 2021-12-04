副手否定建交北京 洪都拉斯準總統疑轉軚

【明報專訊】中美洲國家洪都拉斯總統當選人卡斯特羅（Xiomara Castro）因選前透露有意棄台灣改與北京建交而惹起關注，但如今有「轉軚」迹象。將成為其3名副總統之一納斯魯拉（Salvador Nasralla）接受路透社訪問，被問到洪都拉斯會否與中國建交時表示「不會」，「（洪都拉斯）跟中國（大陸）並無關係，跟台灣的關係會繼續下去」。他說：「我們的貿易盟友、緊密盟友、歷史盟友是美國，我們不希望與美國對抗，美國是我們主要的貿易盟友。」他說，只要洪都拉斯與美國關係良好，就不需要與北京建立外交關係。
卡斯特羅陣營另一不願透露姓名的資深政治人物表示，由於「條件」不存在，所以不會提升跟北京的關係。卡斯特羅管治計劃統籌員、經濟學家諾埃（Hugo Noe Pino）在大選前接受路透社訪問時表示，與中國建交與否未有最終決定，現正諮詢商界、工會、農民及社會機構意見，並承認需要考慮美國態度。
「美國是盟友 不想跟其對抗」
洪都拉斯是台灣僅有15個邦交國之一。卡斯特羅今年6月首度提出改跟北京建交的可能性，惹來美國公開表態敦促洪都拉斯跟台灣保持邦交，又派出國務院高官前往游說勸阻，促使卡斯特羅陣營在選前已開始放軟口風，但中方非常不滿，抨擊華府干涉他國內政。