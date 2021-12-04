阿聯酋法國簽1500億軍備訂單 「陣風」戰機80架 歷來最大國際採購

馬克龍昨日起一連兩日出訪中東，目的地包括阿聯酋、卡塔爾和沙特阿拉伯。他在迪拜首站跟阿聯酋實際掌權者、阿布扎比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）正式落實軍售協議，阿聯酋將採購80架「陣風」（Rafale）戰機，連同12架空中巴士多用途軍用直升機H225M Caracal等，總值170億歐元。愛麗舍宮聲明強調，軍購協議是兩國「戰略伙伴關係的結果」。

阿聯酋是法國軍火第五大買家，2011年至2020年間軍火交易額高達470億歐元。阿聯酋採購的「陣風」是最新兼尚在開發的F4版本，將成為該版本的首個非法國用家，第一批預計會在2027年起交貨。

分析相信，這項交易不但有利法國的軍工經濟，更鞏固法國跟阿聯酋的安全事務合作，增進在中東的戰略地位。法國官員指，協議可確保製造商達梭航太維持戰機相關供應鏈起碼到2031年底，可支撐7,000個法國就業崗位。

路透：阿聯酋向美發不耐煩信號

路透社引述阿聯酋國防消息人士表示，該國是以「陣風」取代原有的60架法國製「幻影2000」戰機，料不會取代正在洽談的美國製F-35戰機訂單；但報道指這仍反映阿聯酋對F-35軍購談判進展不順利而向美方發出的不耐煩信號，該筆交易的障礙之一是華府不滿阿聯酋跟中國愈走愈近。

（綜合報道）