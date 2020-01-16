研究證「溝針」有用 mRNA疫苗效果最佳

學者：其他疫苗作「加強針」也有效

參與研究的2878名志願者本身已接種兩劑牛津-阿斯利康（下稱牛津疫苗）或BioNTech疫苗，研究員其後測試包括牛津及BioNTech，以及尚未獲任何國家批准的CureVac藥廠的mRNA疫苗及Valneva的滅活疫苗在內，共7種新冠疫苗作為加強劑的效果；部分志願者接種腦膜炎疫苗作為對照組。研究者四周後收集志願者的血液樣本，分析體內抗體以及T細胞（負責攻擊受新冠病毒感染細胞）的水平。

未包括對Omicron測試

研究指接種加強劑都能增加抗體及T細胞水平，但差距甚大，如接種BioNTech疫苗後以Valneva作加強劑，抗體水平僅較對照組高30%，但接種莫德納疫苗則增加最少1000%。研究亦顯示大多數加強劑都能提供抗體水平至相當於最少九成防護力，並有助誘發應對Beta及Delta變異株的T細胞反應，對長期保護或有關鍵作用。但是項研究未有包括對最新款變異株Omicron的測試。

英國政府原先主打自家的牛津疫苗，但9月起決定以mRNA疫苗作為加強針接種的重要選項，本周再增加訂購1.14億劑BioNTech和莫德納的疫苗，作為未來兩年加強針之用。

（金融時報/紐約時報/路透社）

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