美國現本地Omicron病例 FDA研加快針對性疫苗審批

世衛：各國宜善用抗Delta經驗

《華爾街》報道指，以疫苗為例，FDA只需藥廠研究數百名對象的免疫反應。知情人士指，估計藥廠需要約3個月時間研發針對Omicron的新疫苗，其後接受加快審批，估計FDA可用一至兩個星期作出決定。

南非宣布發現Omicron後，各國重新採取封關或至少加強入境限制等措施，惹來不少爭議。世衛西太平洋區域主任葛西健昨日稱，儘管邊境管控能爭取時間，但各國和不同社群必須為新病例激增做好準備，還須善用應對Delta變異株的經驗，又呼籲為弱勢群體全面接種疫苗，同時採取戴口罩和保持社交距離等防疫措施。

拜登宣布提供免費居家新冠檢測

美國總統拜登周四宣布冬季抗疫計劃，加開疫苗接種點，向成年人「谷針」，並提供免費的居家新冠檢測等，又會收緊對入境旅客的核酸檢測要求，下周起要求入境國際旅客在登機前24小時內進行新冠病毒檢測，並延長境內航空旅行和公共交通口罩令至明年3月。

美國目前已錄得至少10宗Omicron病例，其中明尼蘇達州的確認者是全美首宗Omicron社區傳播病例，患者已完成疫苗接種，並無非洲旅遊紀錄，只曾往紐約市參加會議。夏威夷亦有一宗無外遊紀錄的社區傳播個案，但患者未有打針。

在美國北鄰加拿大，多倫多東部拘留中心5人染疫，至少一人確診感染Omicron。

澳洲最大城市悉尼出現全國首批本土Omicron病例，一間學校的3名學生確診，另有10人懷疑確診，最先確診的學生沒有外遊紀錄。

英國在Delta和Omicron夾擊下，周四新增53945宗新冠病例，打破7月17日以來單日最高紀錄。馬來西亞昨日通報首宗Omicron病例，患者為19歲南非籍留學生。

尼泊爾昨宣布，為遏止Omicron蔓延，當地周五午夜起禁止曾到過非洲8國及香港的旅客入境。

（華爾街日報/BBC/路透社）

（新冠疫情）