Omicron再感染力強 引爆南非第四波 研究：確診至少90天後再確診 風險高Delta 3倍

南非最大省新冠傳播率錄新高

Omicron肆虐南非，單日新增病例由10日前的312宗增至周四的11,535宗，全國9省中有7個有病例。南非國家傳染病研究所（NICD）首席科學家格魯姆（Michelle Groome）昨表示，該國面對病例在短時間內「前所未見地飈升」的情况；南非各省的基本繁殖率俱超過1，在Omicron個案集中的豪登省（Gauteng）高達2.33（即每1人平均傳染給2.33人），是該國爆發新冠疫情近兩年以來最高。（見圖1）

NICD和南非傳染病建模與分析中心（SACEMA）的科學家周四（2日）發表未經同行評審的報告，為Omicron能逃避先前感染產生的免疫反應提供首項流行病學證據。報告指出，近期錄得上升的再感染（reinfection，指確診至少90天後再確診）比例，跟Omicron變種在南非冒現的時間脗合。

未掌接種資訊 難判斷疫苗逃逸程度

按常規監測數據分析顯示，Omicron的再感染風險「顯著高於」第二、三波疫情時的Beta和Delta，而且增加的是再感染個案而非新感染，意味這款最新變種有能力避開此前感染所誘發的自然免疫力。與第一波對比，Omicron在11月1日至27日的再感染評估風險比率為2.39，遠高於Beta和Delta的0.75和0.71。但SACEMA專家提醒，因報告撰寫人員未掌握患者接種疫苗的資訊，故無法評估Omicron逃避疫苗保護力的程度。

幼童重症增 官員：或因未合資格打針

除此之外，南非第四波疫情的另一特點，是幼童重症個案明顯增加。NICD公共衛生專家雅薩（Waasila Jassat）表示，各年齡組別的病例皆顯著增加，但以5歲以下組別尤為明顯，發病率屬目前第二高，僅次於60歲以上群組。科學數據顯示，該國Omicron個案由最初圍繞大學生，迅速在年輕人之間擴散，然後蔓延至較年長者。但科學家和衛生官員提醒，5歲以下幼兒入院個案激增，10歲至14歲的兒童確診率也較高，或跟該國12歲以下者未合資格接種疫苗有關。

南非衛生部長法赫拉昨日再次敦促國民全面接種疫苗，強調這是預防Omicron的最佳方法。

（金融時報/路透社/彭博社）

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