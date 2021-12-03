澳洲通過「馬格尼茨基法」或制裁侵人權中俄官員

議員提疆港問題 政府擬參考英制裁名單

澳洲聯邦參議院周三（1日）一致通過《2021年自主制裁法案（馬格尼茨基式和其他專項制裁）修正案》後，隨即交眾議院審議，在朝野共識下昨日快速完成三讀，審議過程中有議員提出新疆人權被侵犯和香港異見者被打壓等問題。

上月向參院提交法案的外長佩恩相信，新法可確保澳洲不至於成為外國貪官或侵犯人權官員的避風港。澳洲新聞通訊社（NCA NewsWire）報道，坎培拉未來可按這法案制裁侵犯人權的中國官員、俄羅斯總統普京的親信，以及各國的貪官、軍閥以及網絡黑客等。

《澳洲金融評論》（AFR）昨引述消息人士報道，澳洲政府渴望盡快開始應用法案，官員正參考英國的制裁名單。英國去年7月公布首批針對違反人權外國人士的制裁名單，一年內制裁72人和6個實體，多數是俄羅斯和沙特阿拉伯人，亦有中國和緬甸官員。

美國、歐盟、英國和加拿大今年3月聯合制裁涉侵犯新疆維吾爾少數族裔人權的中國官員，佩恩曾對美加英歐採取的措施表示歡迎。中國駐澳洲大使成競業警告澳洲勿跟風制裁中國，否則會遭反擊。人權觀察澳洲分部主任皮爾森希望澳洲不要因為擔心中澳關係再受衝擊而迴避制裁中方官員。

兩子有澳國籍 譚耀宗批「跟着美國走」

在法案制訂過程中，有澳洲議員及港人團體要求以此對香港官員施加制裁。綜合澳洲傳媒報道所指，港區全國人大常委譚耀宗的兩名兒子擁有澳洲國籍，教育局長楊潤雄有親人在澳洲，財庫局長許正宇則申報配偶持有澳洲住宅單位連車位作出租用途。此前已被美國制裁的譚耀宗回應澳洲SBS中文網查詢時稱，自己在澳洲沒有資產，但「不會說」家人的事；他批評澳方上述立法是「跟着美國走」，做法「根本不合理」，又指澳方制裁會惹來反制裁，對中澳關係無好處。

（綜合報道）