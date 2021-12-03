丟失「經濟牌」挫民望　埃爾多安政途響警號

埃爾多安掌權接近廿年以來，經常採取減息政策刺激經濟迅速增長，得以鞏固執政地位。但2013年堪稱分水嶺，土耳其一如全球其他新興市場開始出現資金外流，引發土耳其里拉貶值。同年埃爾多安堅持鎮壓大型反政府示威，開始惹來專制指控，有社會學者形容此後執政黨決策模式更孤立和集中，或引致更多政策錯誤、失去反應能力並加劇貪污。堅持低利率政策便是埃爾多安決策獨斷的一大例子。

經濟牌曾是埃爾多安爭取民心的王牌，但如今可能反成其政治「催命符」。AKP支持度近期已跌至歷來最低的約33%，民調機構Metropoll主管森卡爾直言主因是經濟，現時許多人都無法滿足基本需求。中間偏右的在野「好黨」副主席指，部分大企業的老闆已開始嘗試接觸該黨，包括原先與AKP關係緊密者。惟森卡爾提醒，民調反映有大批猶豫未決的選民，他們大多是對AKP失望的前支持者，未必信任在野黨。

（路透社/金融時報/衛報）