土耳其財長換女婿親信 埃爾多安逆市撐「低息抗通脹」

根據官方公告，財長埃爾萬（Lutfi Elvan）請辭獲准，職位由副財長內巴蒂（Nureddin Nebati）取代。內巴蒂是埃爾多安女婿阿爾巴伊拉克（Berat Albayrak）的親信。阿爾巴伊拉克2018年任財長，去年請辭並由埃爾萬接任。57歲的內巴蒂是埃爾多安低利率政策的堅定支持者，其任命意味埃氏堅持己見。

央行罕入市救匯 難擋「易帥」打擊

埃爾多安奉低利率為政策圭杲，跟他不咬弦的市場派財金高官如走馬燈般更迭，埃爾萬只是例子。過去兩年半，埃爾多安已撤換3位央行總裁，10月中旬又開除央行貨幣政策委員會3名反對減息的成員，導致土耳其里拉（turkish lira）匯價應聲重挫。

里拉兌美元匯率近期屢見新低，今年以來已暴跌45%，淨計11月就貶值28.3%，迫使央行周三7年來首次入市干預，宣布拋售外匯以穩定匯率，但財長「易帥」令一度回穩的里拉昨日再跌。

總統：有政治風險但正確

自詡「利率敵人」的埃爾多安向來抱持「高利率引發高通脹」的另類貨幣政策觀點，與大部分經濟學家或央行認為高通脹情况下減息必後患無窮的看法背道而馳。他相信低息最終可抗通脹、促進經濟增長、帶動出口和創造就業，質疑提高借貸成本會「摧毁」本土製造業，反令結構性通脹永久化。事實上，土耳其今年第三季經濟較去年同期增長7.4%，製造業和出口尤其強勁。

但在高通脹之際行低利率政策爭議更大。新冠疫情打亂供應鏈，導致原材料因短缺而加價，引發全球通脹危機，土耳其也不例外，10月消費者物價指數按年增加19.89%。有別其他國家採取緊縮貨幣政策，土耳其反而大幅減息，央行9月起連續3個月減息合共400個基點，令基準利率由19厘跌至15厘，導致里拉匯價急跌。

在民怨因通脹而升溫之際，埃爾多安過去兩周至少六度親自為捍衛央行減息的做法辯護，例如上月歸咎里拉問題是外國勢力及其在國內的支持者破壞土國經濟所致，矢言在「經濟獨立戰爭」中勝出。他周三重申低息政策「政治上有風險但正確」，矢言要跟「生產與就業的敵人」作戰。

（綜合報道）