美最高法院料准削墮胎權州法律 保守派大法官佔多數 最終裁決恐釀骨牌效應

州政府促推翻兩里程碑裁決

共和黨控制的密西西比州2018年立法，禁止懷孕15周後墮胎，除非發生醫療緊急情况或胎兒嚴重畸形，因姦成孕或亂倫不獲豁免。當地僅餘的墮胎診所「傑克遜女性衛生組織」（JWHO）興訟，下級法院以違憲為由阻止法律生效，直至最高法院今年5月接納案件。州政府除了為立法辯護，更要求推翻兩項標誌性案例，即1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade，承認墮胎權受憲法的私隱權保護）和1992年「計劃生育聯盟訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey），兩者奠定女性有權在胎兒可於子宮外存活前（現時通常為22至24周）墮胎。

密西西比州政府一方質疑上述案例在憲法沒根據。JWHO一方則指，該州在胎兒可於子宮外存活前兩個月就禁止墮胎的做法違憲，迫使婦女在違背其意願下繼續懷孕和分娩。代表拜登政府的司法部副部長普萊格稱，推翻羅訴韋德案將前所未見地收窄個人權利。

拜登重申支持羅訴韋德案

前總統特朗普承諾提名保守派大法官推翻羅訴韋德案，他任內提名3人後，最高法院保守派和自由派大法官的比例為6對3，鼓舞反墮胎人士將案件提至最高法院。6名保守派大法官傾向支持州政府，部分更有意全面推翻羅訴韋德案，例如大法官卡瓦諾提問，憲法本身是否在墮胎問題上無立場，而應交由各州人民或國會透過民主程序解決。

傾向保守派的首席大法官羅伯茨處於兩派中心，他認為在15周界線下，女性仍有足夠時間考慮墮胎，但不至於全面推翻羅訴韋德案。外界相信最高法院很可能維持密西西比州立法，焦點在於羅伯茨能否拉攏其他保守派，避免過分推翻羅訴韋德案。總統拜登周三重申支持羅訴韋德案。

（紐約時報/金融時報/BBC）