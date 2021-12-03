Omicron成南非主流 趨勢恐擴全球 歐盟建議強制打針 德擬明年2月執行

南非專家：現有疫苗料仍可防重症

NICD表示，11月對全國249個新冠病毒樣本作基因排序，發現當中74%屬Omicron，顯示上月8日才發現的Omicron，已迅速取代Delta成為南非主流病毒株，且現時全國9個省有5個發現Omicron個案，或已蔓延全國。NICD醫生格魯姆（Michelle Groome）指，過去兩周南非確診個案飈升，由每周平均日增300宗個案升至上周的1000宗，最近再升至3500宗。周三新增8561宗確診，較之前一天增加一倍， 由於不是每宗病例都作基因排序，故不知當中有多少屬Omicron病例。NICD指初期流行病學數據顯示，Omicron能避開部分免疫反應，但相信現有疫苗仍可預防重症或死亡。

歐盟轄下的ECDC昨日也表示，根據其數學模型預測，有迹象顯示未來數月歐盟或歐洲經濟區的新冠個案會有一半以上為Omicron。歐委會主席馮德萊恩周三表示，成員國應該討論是否強制民眾接種新冠疫苗，以應對新變種擴散。她表示BioNTech-輝瑞及莫德納疫苗會在明年3月前再有3.6億劑交付。歐盟周三決定在12月13日起為5歲至11歲兒童接種BioNTech疫苗，較原定時間提前了一周。

希臘本周初宣布60歲以上長者必須在明年1月16日前打第一針，否則會被每月罰款100歐元。德國昨日也宣布計劃明年2月開始執行「強制打針」，同時批准對未接種疫苗的民眾實施「禁足令」，包括禁止進入酒吧、餐廳、劇院、戲院及其他娛樂場所等。

世界衛生組織專家周三表示，未來數天應能掌握Omicron的傳染力數據。輝瑞日前稱可在100日內推出針對Omicron的疫苗，但新加坡傳染病學專家梁浩楠周三接受CNBC訪問時警告，雖然藥廠可快速調整對抗最新變種的疫苗，但需要3至6個月測試，「坦白說，Omicron將在3至6個月肆虐全球」。

美現首兩宗確診

Omicron繼續蔓延，美國周三錄得首宗個案，患者住在加州，已完成接種疫苗，11月22日自南非返國，29日確診，目前正在隔離，症狀輕微；美國昨日再有第二宗Omicron個案，患者住在明尼蘇達州。路透社引述消息人士報道，由於疫情威脅持續，美國總統拜登將公布延長公共交通工具的口罩令至明年3月中。在歐洲，挪威首都奧斯陸一個聖誕派對爆疫，50人確診感染新冠病毒，暫時一人證實感染Omicron，是該國第三宗同類個案。希臘昨亦出現首宗病例。亞洲方面，新加坡和印度昨日分別錄得首兩宗確診個案。

（衛報/路透社/金融時報/紐約時報）

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