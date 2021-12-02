特拉維夫成生活費最高城市 港跌至第5

貨幣兌美元強勢 通脹升溫

調查涵蓋全球173個城市，特拉維夫由去年的第5位升至榜首，主因該國貨幣新謝克爾兌美元強勢，而且多項商品價格上漲，尤其是糧油雜貨和交通運輸。在EIU的10個主要支出類別，特拉維夫全都位居前三。

報告指基於供應鏈問題，加上匯率變動及消費者需求波動，導致大宗商品及其他商品價格上升。交通是全球生活成本指數升得最快的領域，每公升無鉛汽油的價格平均上升21%，香港是汽油價格最貴的城市。平均而言，消費者價格以各地貨幣計算上升了3.5%，是過去5年最快的通脹率。EIU全球生活費部門主管杜特（Upasana Dutt）指，未來一年隨着許多行業工資上漲，料多地生活成本將進一步上升，但央行亦會謹慎加息以遏通脹，預期價格升勢應該會較今年放緩。

羅馬的排名跌幅最大，從32位降到48位，糧油雜貨和服裝成本的跌幅尤其顯著。伊朗德黑蘭由79位躍升至27位，與去年一樣是升幅最大的城市，美國恢復制裁，導致當地商品持續短缺及進口價格上升。美國多數城市排名下跌，政府因應疫情向經濟注入更多資金，與歐洲及亞洲貨幣相比，壓低了美元的價值。

（衛報）